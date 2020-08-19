هواوي تعلن عن سماعات الأذن الجديدة FreeLace Pro

أعلنت شركة هواوي اليوم الأربعاء – إلى جانب حاسوبها المحمول (ميت بوك إكس) MateBook X – عن سماعات الأذن الجديدة (فري ليس برو) FreeLace Pro.

وتأتي سماعات الأذن العاملة بتقنية البلوتوث مع سلك يلتف حول العنق، بالإضافة إلى دعم تقنية إلغاء الضجيج النشط، ودعم إمكانية الشحن عن طريق سلك USB-C مدمج.

وتقول هواوي: إن تقنية إلغاء الضجيج النشط قادرة على تقليل ما يصل إلى 40 ديسيبل من الصوت. وهناك أيضًا وضع محيطي يسمح بدخول الضوضاء الخارجية عندما يكون المستخدم في حالة تنقل.

وتتميز سماعات الأذن بأدوات تحكم باللمس على الجانب بالإضافة إلى تبديل فعلي للموسيقى والمكالمات على سلك العنق. وتحتوي السماعات 3 ميكروفونات لإعداد تقنية إلغاء الضجيج النشط، ونقل صوت واضح أثناء المكالمات.

وقالت هواوي: إن عمر بطارية السماعة قد يصل إلى 24 ساعة من الاستخدام المتوسط، وبفضل تقنية الشحن السريع، يمكن استخدام السماعة لمدة 5 ساعات بمجرد شحنها لمدة 5 دقائق فقط.

وتأتي سماعة FreeLace Pro الجديدة من الشركة الصينية في ثلاثة ألوان، هي: الأخضر، والأسود، والأبيض، وهي متاحة للطلب الأولي في الصين بسعر يعادل 86 دولارًا أميركيًا فقط، وستبدأ هواوي ببيعها اعتبارًا من 4 أيلول/ سبتمبر المقبل، ولا معلومات حاليًا عن موعد طرح السماعات خارج الصين.

وكانت هواوي قد أعلنت اليوم عن حاسوبها المحمول (ميت بوك إكس) MateBook X الذي يقدم اختلافًا بسيطًا في التصميم، ولوحة تتبع مُحدَّثة أكبر، مقارنةً بحاسوب (ميت بوك إكس برو) MateBook X Pro الذي أُعلن عنه أواخر شهر شباط/ فبراير الماضي.

ومع أن (ميت بوك إكس) يحافظ على لغة التصميم ذاتها لحاسوب (ميت بوك إكس برو)، إلا أنه يمتاز بوزن أخف قدره كيلوجرام واحد مقارنةً بـ 1.33 كيلوجرام. كما أن سماكته لا تتجاوز 13.6 ملم.