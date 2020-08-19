هواوي تعلن رسميًا عن حاسوبها المحمول MateBook X

أعلنت شركة هواوي اليوم الأربعاء عن حاسوبها المحمول (ميت بوك إكس) MateBook X الذي يقدم اختلافًا بسيطًا في التصميم، ولوحة تتبع مُحدَّثة أكبر، مقارنةً بحاسوب (ميت بوك إكس برو) MateBook X Pro الذي أُعلن عنه أواخر شهر شباط/ فبراير الماضي.

ومع أن (ميت بوك إكس) يحافظ على لغة التصميم ذاتها لحاسوب (ميت بوك إكس برو)، إلا أن يمتاز بوزن أخف قدره كيلوجرام واحد مقارنةً بـ 1.33 كيلوجرام. كما أن سماكته لا تتجاوز 13.6 ملم.

وجاءت شاشة الحاسوب بقياس أصغر قدره 13 بوصة مقارنةً بـ 13.9 بوصة في (ميت بوك إكس برو)، ولكنها حافظت على الدقة البالغة 3,000×2,000 بكسل مع نسبة أبعاد 3:2. وتَعِد هواوي بغطية 100% من طيف الألوان sRGB، وبمستوى سطوع قدره 400 شمعة. وتمتاز الشاشة بأنها تدعم اللمس وهي تغطي 90% من نسبة الشاشة إلى الجسم.

ويحتوي (ميت بوك إكس) معالجًا من نوع Intel Core i5-10210U و Core i7-10510U، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت من نوع LPDDR3، وذاكرة تخزين داخلية من نوع PCI2 NVMe SSD بسعة 512 جيجابايت. ولكن الحاسوب يحتوي بطارية باستطاعة 42 واط/ الساعة مقارنةً بـ 56 واط/ الساعة في (ميت بوك إكس برو).

ويأتي الحاسوب بدون منفذ USB-A التقليدي، ولكنه يقدم منفذين من USB-C، يمكن استخدامها لشحن الحاسوب.

ولا توجد تغييرات كبيرة على لوحة المفاتيح والكاميرا المخفية ومكبرات الصوت الأربعة، ولكن هناك نوعًا جديدًا من لوحة اللمس التي تهدف إلى استخدام لوحة اللمس Force Touch من آبل على أجهزة ماك بوك الخاصة بها. وتقول هواوي: إنها تستطيع التعرف على مستويات الضغط المختلفة وأن ردود الفعل اللمسية تبدو وكأنها ضغطة زر حقيقية. وتوفر منطقة لوحة اللمس بأكملها تجربة نقر موحدة.

ويأتي جهاز (ميت بوك إكس) بأربعة ألوان مختلفة، هي: الأخضر، والرمادي، والفضي، الذهبي الوردي. وهو متاح الآن للطلب الأولي في الصين بسعر يعادل 1150 دولارًا أميركيًا لخيار Core i5، وذاكرة (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 512 جيجابايت. وبسعر يعادل 1300 دولار لخيار Core i5، وذاكرة (رام) بحجم 16 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 512 جيجابايت، وبسعر يعادل 1450 دولارًا لخيار Core i7، وذاكرة (رام) بحجم 16 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 512 جيجابايت. وستبدأ هواوي بشحن الحاسوب المحمول الجديد في 24 آب/ أغسطس الجاري.

لا توجد أي معلومات عن موعد وصول جهاز (ميت بوك إكس) إلى الأسواق العالمية، لكن يُعتقد أن الأمر قد يستغرق ما لا يقل عن شهر أو شهرين.