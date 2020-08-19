هواوي تسعى لإطلاق هاتف قابل للطي مع شاشة فرعية وقلم إلكتروني

قدمت شركة هواوي طلبًا إلى إدارة الملكية الفكرية الوطنية الصينية للحصول على براءة اختراع هاتف ذكي قابل للطي بتصميم مميز.

وكانت تسريبات سابقة قد ذكرت أن هواوي تعتزم إطلاق هاتف يُطوى نحو الداخل مع زجاج UTG، وقلم إلكتروني، والآن تأتي براءة الاختراع الجديدة لتؤكد ذلك.

ويُعتقد أن الجيل الثاني من هاتفها الذكي القابل للطي الذي سيُسمى (ميت إكس2) Mate X2 قد يقدم تصميمًا قابلًا للطي نحو الداخل، بالإضافة إلى شاشة شريطية على جانب الشاشة الرئيسية، وهو ما توضحه براءة الاختراع الجديدة.

وتشير براءة الاختراع إليها على أنها “شاشة فرعية متصلة” ستجلب القوائم السياقية ومعلومات التطبيق الإضافية. وستضم أيضًا كاميرتين أماميتين، في حين يأتي الجزء الخلفي من الهاتف بأربع كاميرات.

يُشار إلى أن هذه ليست أول براءة اختراع تحصل عليها هواوي لهاتف ذكي قابل للطي، إذ سبق لها أن قدمت طلبًا إلى مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية للحصول براءة اختراع هاتف ذكي قابل للطي.

وكشفت صفحة الطلب أن الشركة الصينية تقدمت به مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقد سُجل نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، وهو يكشف عن هاتف قابل للطي شبيه بهاتف (ميت إكس)، مع بعض الاختلاف.

ووفقًا للطلب، فإن هاتف (ميت إكس2) – الذي يُتوقع أن تطلقه شركة هواوي خلال الربع الثالث من عام 2020 – لن يختلف كثيرًا عن (ميت إكس)، خاصةً فيما يتعلق بآلية الطي الأفقية من الوسط، ولكن سيُطوى نحو الداخل بدلًا من الخارج مع الحفاظ على الشريط الجانبي الرأسي الذي سيحتوي شاشة ثانوية رفيعة وطويلة، وكاميرتين أماميتين، و4 كاميرات خلفية.

وبخلاف هاتف (ميت إكس) الحالي، فإن (ميت إكس2) سيأتي مع قلم إلكتروني يوضع داخل الشريط الجانبي، كما يبدو أنه سيأتي مع زاوية أكثر انحناءً مقارنةً بسلفه. وما عدا ذلك، فإن طلب براءة الاختراع لا يكشف عن مواصفات الهاتف. ولكن يُتوقع أن يأتي مع معالج (كيرين 990 5جي) Kirin 990 5G، وبالإضافة إلى تحسين المفصل، ومواصفات الشاشة.