توفر شركة جوجل خدمتين للتخزين السحابي للاختيار من بينهما، هما: (جوجل درايف) Google Drive و (جوجل ون) Google One حيث يمكنك استخدام سعة التخزين المجانية التي تبلغ 15 جيجابايت في (جوجل درايف)، أو يمكنك الترقية إلى إحدى خطط الاشتراك في خدمة (جوجل ون) لتخزين ملفاتك للوصول إليها من أي مكان، ولكن هناك فروقات جوهرية بين الخدمتين يجب عليك معرفتهما.

إليك مقارنة شاملة بين Google One و Google Drive وأيهما مناسب لك:

ما هو الفرق بين خدمتي Google One و Google Drive؟

توفر خدمة (Google Drive) سعة تخزين مجانية تبلغ 15 جيجابايت بشكل افتراضي لأي حساب جوجل حيث يمكن للمستخدمين تخزين ملفاتهم ومزامنتها ومشاركتها عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب، بالإضافة إلى ميزة دعوة الآخرين للتعاون في إنشاء المستندات وتحريرها.

بينما خدمة (Google One) هي خدمة تخزين سحابي مدفوعة، ولديها خطط اشتراك مختلفة بسعات تخزينية مختلفة، بالإضافة إلى مزايا أخرى، مثل: القدرة على مشاركة السعة التخزينة مع أفراد العائلة، والحصول على دعم فني، بالإضافة إلى ميزات خاصة بالأعضاء، مثل: أرصدة متجر (جوجل بلاي) Google Play، ومكافآت أعضاء (متجر جوجل) Google Store.



ما أبرز الميزات التي تقدمها كل خدمة؟

تقدم خدمة (Google One) مزايا إضافية وحصرية عند الاشتراك في احدى خططها، التي لن تجدها في خدمة (Google Drive)، وتشمل مزايا خدمة (Google One): الخطط العائلية، والدعم الفني المباشر، واسترداد ما يصل إلى 10% في رصيد متجر جوجل.

ولكن الميزة الأكثر فائدة هي (مشاركة الخطة) Plan Sharing حيث تسمح لك هذه الميزة بتقسيم سعة التخزين الخاصة بك بين ما يصل إلى خمسة أفراد آخرين من العائلة دون أي تكلفة إضافية عن طريق إنشاء مجموعة عائلية.

وفي الوقت نفسه لا يمكن لأفراد العائلة التطفل على ملفات بعضهم البعض ما لم يمنح أحد المستخدمين إذنًا للآخر للقيام بذلك من خلال مشاركة ملف أو مجلد خاص به، ولكن لا توجد طريقة لتخصيص سعات متساوية أو محددة من التخزين لكل فرد في مجموعة عائلتك.

النسخ الاحتياطي:

يتكامل كل من (Google Drive) و (Google One) مع تطبيقات جوجل السحابية: المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية، مما يسمح للمستخدمين بالنسخ الاحتياطي والمشاركة والتعاون في المستندات مع الأصدقاء والعائلة والزملاء، كما تحمي كلتا الخدمتين الملفات باستخدام تشفير SSL/TLS، كما تسمح الخدمتان أيضا لأصحاب الحسابات بالنسخ الاحتياطي للصور ومقاطع الفيديو وجهات الاتصال من أجهزة آيفون وأندرويد إلى حسابتهم في التخزين السحابي.

سعة التخزين والتسعير:

تأتي خدمة (Google Drive) بسعة تخزين مجانية قدرها 15 جيجابايت لأي حساب في جوجل موزعة على Google Drive و Gmail و Google Photos.

من ناحية أخرى، تطلب خدمة (Google One) من المستخدمين التسجيل للحصول على خطة اشتراك، حيث تقدم الخدمة سعات تخزينة مختلفة تبدأ من: سعة 100 جيجابايت بسعر 1.99 دولار في الشهر، وسعة 200 جيجابايت بسعر 2.99 دولار في الشهر، وسعة 2 تيرابايت بسعر 9.99 دولارات في الشهر، وصولًا إلى سعة التخزين الأقصى 30 تيرابايت بسعر 299.99 دولارًا في الشهر.

إذًا، أيهما أفضل لك؟

يرجع القرار بشكل أساسي إلى مقدار السعة التخزينية التي تستخدمها الآن ومقدار ما تتوقع أنك ستحتاجه في المستقبل، وبالنسبة لمعظم المستخدمين فإن سعة التخزين الافتراضية المجانية التي تصل إلى 15 جيجابايت قد تكون أكثر من كافية.

ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين لديهم عدد لا يحصى من الملفات الكبيرة ومساحة تخزين محدودة على أجهزتهم، فإن الاشتراك في احدى خطط التخزين التي تقدمها خدمة (Google One) سيكون مناسبًا لهم بالتأكيد.