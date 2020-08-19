ما هي خدمة Apple One وكيف تختلف عن نموذج جوجل؟

تعتبر الاشتراكات الشهرية هي طريقة الدفع المفضلة لمجموعة واسعة من الخدمات المتميزة عبر الإنترنت، ولكن من المزعج جدًا أن يكون لديك العديد من الاشتراكات الشهرية المختلفة، خاصة عندما تستخدم خدمات متعددة من شركة واحدة، مثل: جوجل أو آبل أو أمازون.

ولكن هذا قد يتغير للأفضل خاصة لمستخدمي خدمات شركة آبل، حيث ظهر تقرير جديد يذكر أن آبل تستعد لطرح خدمة اشتراك واحدة تُسمى (آبل ون) Apple One تتيح للمستخدمين دفع جميع اشتراكاتهم في خدماتها المتنوعة في دفعة شهرية واحدة.

في طريقة مشابهة لشركة جوجل التي لديها مجموعة دفع واحدة خاصة بها للعديد من خدماتها المتنوعة، مما يطرح السؤال التالي: هل يمكن لشركة جوجل التنافس مع خدمة (AppleOne)؟ وماهي أبرز الاختلافات بينهما وكم ستُكلف؟

إليك كل ماتريد معرفته عن خدمة دفع الاشتراكات الموحدة Apple One وكيف تختلف عن نموذج جوجل؟

ما هي خدمة Apple One وكيف تعمل؟

تهدف طريقة الدفع في (Apple One) إلى تجميع الخدمات معًا مع فرض تكلفة شهرية أقل مما لو تم الاشتراك في الخدمات بشكل فردي، حيث يمكن أن ينتهي الأمر بالمستخدم إلى دفع اشتراك أرخص عبر (Apple One) بقيمة قد تصل إلى 5 دولارات شهريًا اعتمادًا على الحزمة.

تشير التقارير إلى أن الحزم ستكون موجهة للعائلات، مما يسمح لما يصل إلى ستة أشخاص باستخدام كل خدمة موجودة في الحزمة، وستكون هناك مستويات مختلفة، بحيث تشمل الحزمة الأساسية (Apple Music) و (+Apple TV)، في حين أن الحزمة الثانية تتضمن (Apple Music) و (+Apple TV) وخدمة الألعاب (Apple Arcade).

بينما تتضمن الحزمة الثالثة (Apple Music) و (+Apple TV) و (Apple Arcade) و (+Apple News)، أما الحزمة الأكثر تكلفة فتتضمن كل الخدمات السابقة، بالإضافة إلى مساحة تخزين إضافية في (iCloud) للملفات والصور.

وبشكل إجمالي سيؤدي الاشتراك الحالي في جميع هذه الخدمات إلى دفع 45 دولارًا شهريًا للخطة العائلية، وقد ينخفض ​​ إلى 40 دولارًا، ومن ثم سيكون (Apple One) نموذج اشتراك مثالي للمستخدمين الذين يستخدمون خدمات آبل وأجهزتها المختلفة.

كيف يبدو نموذج اشتراك جوجل متعدد الإمكانات؟

على الرغم من عدم وجود أي فكرة عن خدمة مشابهة من جوجل، إلا أن الشركة لديها بالفعل مجموعة مماثلة بشكل مدهش من خيارات الاشتراك عكس آبل، ويعد (YouTube) مكافئًا واضحًا لخدمات آبل للفيديو والموسيقى.

حيث يجمع YouTube Premium معًا YouTube Music Premium ومحتوى YouTube Originals وتجربة YouTube شاملة خالية من الإعلانات مقابل 11.99 دولارًا أو 17.99 دولارًا لعائلة مكونة من خمسة أفراد، وبدلاً من ذلك، تبلغ تكلفة YouTube Music بمفردها 9.99 دولارًا أو 14.99 دولارًا للحزمة العائلية.

هناك أيضًا خدمة YouTube TV مع قنوات البث المباشر عبر أجهزة التلفاز والهواتف ومشغلات الوسائط والمزيد مقابل 64.99 دولارًا، وقد تؤدي إضافة الخدمة إلى جعل خيار جوجل أكثر شمولاً بعض الشيء، لكنه بلا شك سيأتي بسعر أعلى بكثير من أي شيء تتقاضاه آبل.

وفي الوقت نفسه، تتراوح أسعار التخزين السحابي في Google One من 1.59 دولار إلى 8 دولارات شهريًا، ويغطي ذلك البريد الإلكتروني والمستندات والصور بسعر أرخص قليلاً من iCloud.

في مجال الألعاب تمتلك جوجل خدمة Google Play Pass باشتراك قدره 4.99 دولارًا للألعاب والتطبيقات الخالية تمامًا من الإعلانات وعمليات الشراء داخل التطبيق، مجتمعة، يمكن أن تُكلف حزمة جوجل المميزة مبلغ اشتراك يتراوح بين 35 دولارًا و41 دولارًا لخطة عائلية وإذا كنت تستخدم YouTube TV فقد يكلف ما يصل إلى 106 دولارات شهريًا.

ولكن تكمن مشكلة جوجل في أنها لا تقدم اشتراكًا في البث التلفازي والأفلام – مثل Apple TV Plus – وهما يعتبران من أهم الخدمات التي يبحث عنها الجميع للاشتراك فيهما، وبالرغم من أن جوجل تمتلك بالفعل خدمتي YouTube Premium وYouTube TV، لكنهما لا ينافسان الخدمات المشهورة مثل: Netflix أو Prime Video وكذلك Apple TV.