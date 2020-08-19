قد يكون اكتشاف أن أحد حساباتك قد تم اختراقه أمرًا مزعجًا للغاية، خاصة إذا كنت تستخدمه بنشاط في إرسال الرسائل المهمة أو ربطه ببعض حساباتك البنكية أو تحفظ فيه بعض الملفات المهمة، لذا من المهم التركيز بشكل خاص على تقليل المخاطر من خلال تطبيق النصائح التي سنذكرها لك والخطوات التي يجب عليك اتخاذها.

إليك ماذا تفعل إذا اُخترق أحد حساباتك على الإنترنت وكيف تتجنب ذلك؟

إذا لم تتمكن من تسجيل الدخول على الإطلاق:

في كثير من الحالات، يعلم المستخدمون أولاً أنه تم اختراق حساباتهم من خلال عدم تمكنهم فجأة من تسجيل الدخول إلى الحساب، ذلك لأن أول ما يفعله المخترق هو تغيير كلمة المرور لمنع صاحب الحساب من الدخول، ومع ذلك لا يزال بإمكانك فعل الكثير من خلال الخطوات التالية:



حذر أكبر عدد ممكن من الأشخاص من أن حسابك قد اُخترق، من خلال رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الدردشة، حتى لا يقعوا ضحية أيضا إذا بدأ المخترق في إرسال رسائل باسمك لمحاولة اختراق حساباتهم.

اتصل بالبنك أو أي خدمة مالية أخرى إذا اُخترق حسابًا لك تستخدمه في الدفع أو مرتبط ببطاقة الائتمان الخاصة بك.

قم بعمل قائمة بأهم الخدمات المرتبطة بحسابك المخترق، ثم قم بتسجيل الدخول إلى تلك الخدمات وإلغاء ربطها بالحساب المخترق.

قم بتغيير كلمات المرور للحسابات المرتبطة وأسئلة الأمان وكذلك لأي خدمات استخدمت فيها كلمة المرور نفسها المستخدمة في الحساب المخترق.

اتصل بمركز دعم خدمة الحساب وحاول استعادة الوصول إلى حسابك بمساعدتهم.

ماذا تفعل إذا تلقيت إشعارًا بشأن نشاط مريب في أحد حساباتك:

تحذر العديد من الخدمات عبر الإنترنت المستخدمين إذا تم استخدام حساباتهم لأداء بعض الإجراءات المهمة، قد تتضمن الإجراءات تغيير كلمة المرور الخاصة بك، أو ربط رقم هاتف جديد أو عنوان بريد إلكتروني بالحساب، وتسجيل الدخول من جهاز أو موقع جديد، ومن ثم إذا لم تقم بهذه الإجراءات ولا تزال تتلقى مثل هذه الرسالة، فيجب عليك اتخاذ الخطوات التالية:

تحقق من سجل تسجيل الدخول الخاص بك إذا كان الحساب يسمح بذلك، وإذا رأيت أي أجهزة أو أماكن غير مألوفة في القائمة، فقم على الفور بتسجيل الخروج منها.

تحقق من جميع تفاصيل حسابك من ضمنها عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وأسئلة الأمان.

قم بتغيير كلمة المرور الخاصة بك، وتأكد من أنها قوية بشكل كبير عن كلمة المرور القديمة.

إذا كنت تستخدم كلمة مرور الحساب المُخترق نفسها في أي حسابات أخرى قم بتغييرها في الحسابات الأخرى على الفور.



كيف تتجنب الوقوع ضحية لمجرمي الإنترنت:

بالطبع، من الأفضل إبعاد مجرمي الإنترنت عن حساباتك من البداية، لذلك، حتى لو لم تكن ضحية للاختراق، فتأكد من حماية حساباتك من خلال تطبيق الإجراءات التالية: