كيفية استخدام تطبيقات جوجل لحل المعادلات الرياضية المعقدة وأسئلة الفيزياء

أعلنت شركة جوجل خلال الأسبوع الماضي عن عدد من الأدوات الجديدة، وكذلك ميزات جديدة في بعض تطبيقاتها لتسهيل التعليم عن بُعد أثناء جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، حيث تساعد هذه الأدوات الجديدة الطلاب على تعلم الرياضيات والمواضيع المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة.

أضافت جوجل وضعًا جديدًا في تطبيقها (Google Lens) يُسمى (الواجب المنزلي) Homework يُسهل على الطلاب حل المعادلات الصعبة من خلال مسح المعادلات ضوئيًا بكاميرا هواتفهم، كما يمكنهم نسخ الإجابات ولصقها مباشرة في الحاسوب المحمول لتحريرها دون الحاجة إلى أي نسخ يدوي.

كما أنشأت جوجل أيضًا نماذج تفاعلية ثلاثية الأبعاد لأكثر من 100 مفهوم من مفاهيم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، يمكن للمدرسين والطلاب استخدامها كأدوات مساعدة تعليمية مرئية.

يمكنك الوصول إلى هذه النماذج من خلال وضع (الواجب المنزلي) في تطبيق (Google Lens)، وتطبيق (بحث جوجل) المتاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور.

تقدم جوجل تطبيق تعليمي آخر يُسمى (Socratic) – الذي استحوذت عليه جوجل في أغسطس 2019 وأعادت إطلاقه خلال شهر فبراير الماضي – يستهدف طلاب المدارس الثانوية والكليات، حيث يتيح لهم حل المعادلات الرياضية وأسئلة الفيزياء من خلال التقاط صورة للسؤال بكاميرا الهاتف داخل التطبيق، أو استخدام صوتهم لطرح السؤال على التطبيق، مع إمكانية التقاط صورة لصفحات الكتب الدراسية لفهم المحتوى أو التحقق من الحل.

فيما يلي كيفية استخدام تطبيق (Google Lens)، و(Socratic) لحل المعادلات الرياضية المعقدة، وأسئلة الفيزياء:

أولًا، كيفية استخدام تطبيق (Google Lens):

انتقل إلى تطبيق (Google Lens) في هاتفك سواء يعمل بنظام التشغيل أندرويد أو آي أوإس.

اضغط على رمز قبعة التخرج في فائمة الخيارات الموجود في أسفل شاشة التطبيق.

وجّه الكاميرا إلى المعادلة الرياضية التي تحتاج إلى حلها.

اضغط على الزر لالتقاط صورة، ثم انقر لتمييز المعادلة المحددة إذا طُلب منك ذلك.

ستظهر قائمة جديدة تشرح كيفية حل المعادلة خطوة بخطوة، وروابط ذات صلة بنوع المعادلة التي تعمل عليها. كما ستتضمن النتائج روابط لبرامج تعليمية عبر الإنترنت أو حتى مقاطع فيديو في يوتيوب تشرح كيفية حل معادلات رياضية مماثلة.

ملاحظة: تعمل جوجل على إطلاق ميزة (الواجب المنزلي) في تطبيق (Google Lens) خلال الأيام القادمة، لذلك قد لا تجدها في التطبيق الآن ويجب عليك الانتظار لحين إطلاقها.



ثانيًا، كيفية استخدام تطبيق (Socratic) لحل المعادلات الرياضية وأسئلة الفيزياء:

لحسن الحظ؛ يقدم تطبيق (Socratic) ميزة الواجب المنزلي نفسها ضمن ميزاته، بالإضافة إلى ميزات أقوى مثل: استخدام صوتك لحل المعادلات، وللحصول على إجابة سريعة على أسئلتك.

تطبيق (Socratic) متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور.

إليك كيفية استخدامه:

بعد تثبيت التطبيق في هاتفك، سجل الدخول فيه بحساب جوجل الخاص بك.

التقط صورة للمعادلة التي تريد حلها، أو لواجبك المنزلي.

استخدم إصبعك لتمييز المعادلة المحددة التي تحتاج إلى مساعدة بشأنها.

اضغط على زر (Go) في أسفل الشاشة، وسيعرض لك التطبيق الحل، والخطوات بالتفصيل، بالإضافة إلى توفير روابط لمصادر ودروس مفيدة أخرى عبر الإنترنت.