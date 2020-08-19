صفقة اليوم.. حزمة ماك تضم 21 تطبيقًا لتعزيز إنتاجيتك مع خصم 88%

- حزمة تطبيقات ماك الشاملة The Mega Mac App Bundle feat. 64BitApps.
- تتيح لك هذه الحزمة الاشتراك في 21 تطبيقًا لتحسين أداء جهاز (ماك) Mac الخاص بك، وتعزيز إنتاجيتك أثناء العمل.
- تضم الحزمة أكثر من تطبيق لتحرير الصور، ومقاطع الفيديو، ابتداءً من تعديل الحجم، وضبط السطوع والتعرض ودرجة اللون، وانتهاءً بتطبيق التأثيرات الفنية على مقاطع الفيديو.
- كما تضم تطبيق (Duplicate File Doctor) لإدارة الملفات، وحذف الملفات المكررة بسهولة، حيث يعتمد التطبيق في عمله على خوارزمية متقدمة تحدد جميع ملفاتك المكررة بسرعة وبدقة عالية جدًا، حيث تُجمع الملفات المكررة تلقائيًا في الفئات التالية: الصور والموسيقى والأفلام والمحفوظات والوثائق وغيرها، بالإضافة إلى إمكانية حذف الملفات المكررة يدويًا أو تلقائيًا عن طريق استخدام عوامل تصفية مخصصة أو محددة سابقًا.
- تطبيق (PDF Plus) لإدارة ملفات PDF، حيث يتيح لك دمج ملفات PDF وتقسيمها ووضع علامات مائية عليها واقتصاصها في خطوات سهلة.
- تطبيق (Icon Plus)، يمكنك تحويل أي صورة على جهاز ماك إلى أيقونة، والجمع بين الصور والنصوص لإنشاء تصميمات شعارات مذهلة وتعديل الرسومات الموجودة لتحقيق واجهة مستخدم مثالية.
- تطبيق (NeatMP3) يتيح لك دمج الملفات الصوتية وتنظيمها وإعادة تسميتها وتحريرها بسهولة.
- تطبيق (AppGraphics) لتصميم الرسومات والأيقونات وأخذ لقطات الشاشة، وتعديلها.
- تطبيق (Video GIF Creator) لتحويل مقاطع الفيديو والصور إلى صور متحركة GIF.
- تطبيق (PDF2Photo) لتحويل مستندات PDF الخاصة بك إلى صور في غضون ثوانٍ، كما يتيح لك التطبيق مجموعة كبيرة من تنسيقات الصور للاختيار من بينها: JPG و PNG و TIFF و GIF و BMP، وتستطيع أيضًا تغيير حجم الصور وإعادة تسميتها قبل حفظها في جهازك.
- مدة الاشتراك: مدى الحياة.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- تشمل هذه الخطة حصول جميع التطبيقات على التحديثات.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
87 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 10 دولارات.
- نسبة الخصم: 88%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء التطبيقات التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Image Plus Photo Editor
- Perfect Face Blemish Remover
- Duplicate File Doctor Hard Drive Cleaner
- AppGraphics App Icon & Screenshot Generator for macOS
- Image Frame Photo Editor
- VSlide Video Slideshow Maker
- Screenshot Creator
- PDF Plus PDF Processor for macOS
- ImageSize
- PicConvert Photo Converter for macOS
- Image Crop
- Photo Blur FX Photo Editor
- Photo Plus Image Editor
- Icon Plus Icon & Logo Generator for macOS
- NeatMP3 Pro Music Organizer
- Video Plus Movie Editor
- Video GIF Creator
- PDF2Photo Converter
- Duplicate Image Cleaner
- ArtClip Video Editor
- PDF Photo Album Creator