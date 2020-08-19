صفقة اليوم.. حزمة ماك تضم 21 تطبيقًا لتعزيز إنتاجيتك مع خصم 88%

كما تضم تطبيق (Duplicate File Doctor) لإدارة الملفات، وحذف الملفات المكررة بسهولة، حيث يعتمد التطبيق في عمله على خوارزمية متقدمة تحدد جميع ملفاتك المكررة بسرعة وبدقة عالية جدًا، حيث تُجمع الملفات المكررة تلقائيًا في الفئات التالية: الصور والموسيقى والأفلام والمحفوظات والوثائق وغيرها، بالإضافة إلى إمكانية حذف الملفات المكررة يدويًا أو تلقائيًا عن طريق استخدام عوامل تصفية مخصصة أو محددة سابقًا.