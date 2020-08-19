صفقة اليوم.. احترف لغة البرمجة بايثون مع 17 تطبيقًا عمليًا بخصم 97%

- حزمة احتراف لغة البرمجة بايثون The Python Power Coder BONUS Bundle.
- عدد الدورات: 8.
- عدد الدروس: 575.
- المدة: 70 ساعة.
- تُعتبر لغة البرمجة (بايثون) Python من أهم لغات البرمجة حاليًا، حيث يستخدمها المطورون والباحثون في العديد من المجالات، مثل: تطوير التطبيقات، وتدريب نماذج التعلم الآلي والتعلم العميق، ومعالجة اللغات الطبيعية، والتعرف على الصور، وتحليل البيانات ومعالجتها، ولا توجد لغة أخرى حتى الآن أفضل منها في كل ذلك.
- ونظرًا إلى دور بايثون الكبير في مجالات علوم البيانات، والتعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي فإنه من المتوقع أن تصبح أهم لغة برمجة في المستقبل.
- ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على احتراف لغة البرمجة (بايثون 3) Python 3 – وهو أحدث إصدار من اللغة – ستتعلم كل شيء من البداية، كما ستتعلم كيفية استخدام بايثون في تطوير التطبيقات، ومواقع الويب، وبرمجة الشبكات، وكذلك كيفية استخدامها في علوم البيانات، والرؤية الحاسوبية، وكل ذلك من خلال إنشاء تطبيقات فعلية.
- تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول استخدام لغة البرمجة بايثون في تطوير مواقع الويب، حيث ستتعلم كل شيء بدايةً من اكتساب خبرة عملية للتعامل مع ملفات بايثون، ومرورًا بكيفية تطوير الواجهات الخلفية للمواقع، وإدارة قواعد البيانات، وانتهاءً بتدريب عملي لإنشاء موقع ويب كامل باستخدام لغة بايثون.
- وتضم دورة أخرى حول كيفية استخدام لغة البرمجة بايثون في إدارة مجموعات البيانات الضخمة وكيفية استخدام إطار Apache Spark، و NLP، و Spark SQL، و Spark Streaming ، و GraphiX لإنشاء نماذج البيانات وتقييمها واستخدامها لعمل تحليلات تنبؤية.
- وهناك دورة أخرى حول برمجة الشبكات بلغة بايثون 3، حيث ستتعرف على المفاهيم والمهارات التي تحتاجها للتشفير، وأتمتة الشبكات، كما ستتعلم كيفية ضبط إعدادات العديد من أجهزة الشبكة بشكل متزامن عبر SSH أو Telnet، واختبار خادم DHCP في الشبكة، وجمع المعلومات من أجهزة التوجيه وتخزينها في قاعدة بيانات MySQL. وكل ذلك من خلال تنفيذ 7 تطبيقات فعلية للتحكم بالشبكات، وكيفية تخصيص كل منها وفقًا لاحتياجاتك.
- ودورة أخرى حول كيفية معالجة البيانات وتحليلها وتصورها باستخدام لغة بايثون، وكيفية استخدام مكتبات بايثون المختلفة، مثل: ftplib، و glob، و pandas، و numpy، و patoolib لإنشاء المخططات، والرسوم البيانية المعقدة، وتحليل البيانات أسرع.
- بالإضافة كل ذلك؛ هناك دورة تصل مدتها إلى 22 ساعة تتيح لك تطبيق كل ما تعلمته من خلال إنشاء 10 تطبيقات حقيقة تتنوع بين تطبيقات ويب، وتطبيقات لتحليل البيانات، وغير ذلك الكثير.
- وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1075 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 34 دولارًا.
- نسبة الخصم: 97%.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- The Developers’ Guide to Python 3 Programming
- Step by Step: Build a Data Analysis Program
- The Python Mega Course: Build 10 Real World Applications
- The Complete Computer Vision Course with Python
- Learn Python 3 from Scratch
- Python Tutorial: Python Network Programming – Build 7 Apps
- Python Web Programming
- Taming Big Data with Apache Spark and Python