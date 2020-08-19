صفقة اليوم.. احترف لغة البرمجة بايثون مع 17 تطبيقًا عمليًا بخصم 97%

وهناك دورة أخرى حول برمجة الشبكات بلغة بايثون 3، حيث ستتعرف على المفاهيم والمهارات التي تحتاجها للتشفير، وأتمتة الشبكات، كما ستتعلم كيفية ضبط إعدادات العديد من أجهزة الشبكة بشكل متزامن عبر SSH أو Telnet، واختبار خادم DHCP في الشبكة، وجمع المعلومات من أجهزة التوجيه وتخزينها في قاعدة بيانات MySQL. وكل ذلك من خلال تنفيذ 7 تطبيقات فعلية للتحكم بالشبكات، وكيفية تخصيص كل منها وفقًا لاحتياجاتك.