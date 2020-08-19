شركة ناشئة ستطلق هاتف بلاك بيري بنظام أندرويد يدعم 5G في عام 2021

وعدت شركة ناشئة أميركية بإطلاق هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل أندرويد ويدعم شبكات الجيل الخامس، ولكن ما يميزه أنه يحمل العلامة التجارية لشركة بلاك بيري التي خرجت من سوق الهواتف منذ بضع سنوات.

وحصلت شركة OnwardMobility – ومقرها ولاية تكساس الأميركية – على ترخيص جديد يسمح لها بإطلاق هاتف ذكي يحمل العلامة التجارية لشركة بلاك بيري الكندية، وسيُطلق مع لوحة مفاتيح QWERTY فعلية في عام 2021.

ومع أنه لا تُعرف مواصفات الجهاز بعد، مثل: حجم الشاشة، أو المواصفات الداخلية، ولكن شركة OnwardMobility أخبرت موقع The Register أن الهاتف سيقدم تصميمًا جديدًا تمامًا للوحة المفاتيح “سيعكس قيم العلامة التجارية من تجربة الكتابة بلوحة المفاتيح، وتجربة الإدخال”.

ويُعتقد أن OnwardMobility ستوجه الجهاز إلى عملاء المؤسسات، مع التركيز على قدرة الهاتف على إنجاز العمل أثناء التنقل وميزاته الأمنية. كما يُعتقد أن الجهاز لن يكون رائدًا، ولكن قد ينتمي إلى الفئة المتوسطة.

وقال (بيتر فرانكلين) – الرئيس التنفيذي لشركة OnwardMobility لموقع The Register: “أهم ما في ذهننا ليس فقط صنع الجهاز الأكثر أمانًا وإنتاجية، ولكن أيضًا كونه جهازًا يوميًا. وهذا يعني أشياء مثل الكاميرا من الدرجة الأولى والمواصفات الأخرى التي تتوقعها من هاتفك اليومي. وفي الوقت نفسه، نعلم أننا يجب أن نكون قادرين على المنافسة، وكذلك سيكون سعرنا”.

يُشار إلى أن الهاتف الجديد ستصنعه FIH Mobile، وهي إحدى الشركات التابعة لعملاق التصنيع (فوكسكون) Foxconn. وسيكون متاحًا في أمريكا الشمالية وأوروبا “في النصف الأول من عام 2021”.

وقررت شركة بلاك بيري في عام 2016 التوقف عن تصنيع هواتفها الخاصة، بعد سنوات من الإخفاقات، للتركيز بدلاً من ذلك على الأمان والخدمات والأنظمة المؤسساتية لأنواع أخرى من الأجهزة مثل السيارات المتصلة. ومنذئذ كان شركة TCL تصنع هواتف ذكية تحمل العلامة التجارية للشركة.

وأعلنت TCL مطلع شهر شباط/ فبراير الماضي أنها لن تبيع الهواتف التي تحمل علامة بلاك بيري اعتبارًا من 31 آب/ أغسطس 2020، لأنها لن تتمتع بعد الآن بالحق في تصميمها وصنعها، مع استمرار دعم الأجهزة الحالية حتى 31 آب/ أغسطس 2022.