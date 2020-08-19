5 من أبرز تطبيقات زيادة الإنتاجية لمستخدمي حاسوب ماك

يعتبر حاسوب ماك من آبل من أقوى أجهزة الحواسيب التي تساعد في زيادة الإنتاجية، حيث يتميز بالعديد من المواصفات الداخلية القوية والحماية الأمنية الشاملة التي يوفرها نظام التشغيل (ماك أوإس) MacOS، كما يمكنك استخدام التطبيقات التي توفرها آبل ومطوري الجهات الخارجية لتعزيز إنتاجيتك.

إليك 5 من أبرز تطبيقات الإنتاجية لمستخدمي حاسوب ماك:

1- تطبيق App Uninstaller:

إذا كنت تقوم بتنزيل الكثير من التطبيقات في حاسوب ماك فإن حذفها فقط عند عدم الحاجة إليها قد لا يكفي، حيث ستظل بيانات ذاكرة التخزين المؤقتة وسجل الإعدادات موجودة في قرص التخزين في الحاسوب مما يجعلها تستهلك مساحة قد تكون بحاجة إليها.

وللتخلص من جميع بيانات التطبيقات التي تحذفها يمكنك استخدام تطبيق (App Uninstaller) الذي يتيح لك إجراء فحص دقيق لقرص التخزين في حاسوب ماك وإزالة البيانات غير المرغوب فيها للتطبيقات التي تقوم بحذفها من حاسوبك.

2- تطبيق Gemini 2:

عند استخدام حاسوب ماك لفترة من الوقت، يمكن أن تتراكم في قرص التخزين ملفات عديدة مكررة، مثل: الصور والموسيقى والمستندات وغيرها من أنواع الملفات الأخرى التي يمكن أن تأخذ مساحة من قرص التخزين، ولكن باستخدام تطبيق Gemini 2 يمكنك التخلص من أي نوع من أنواع الملفات المكررة بسهولة.

حيث يقوم التطبيق بالبحث بشكل أكثر عُمقًا في قرص التخزين وتحديد الملفات المكررة ولا يكتفي التطبيق بهذا فقط بل يقوم بعرض الملفات بطرق تفصيلية ويصنفها على أنها مكررة، مما يساعدك على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن الملفات التي يمكن حذفها.

3- تطبيق KeyNote:

يعد إنشاء عروض تقديمية جذابة وملفتة للانتباه تحديًا للكثير من مستخدمي حاسوب ماك ولكن لحسن الحظ يمكنك استخدام تطبيق Keynote لإنشاء عروض تقديمية بسهولة مع تضمين قوالب جذابة وانتقالات سلسة بين الشرائح وإدراج رسوم متحركة مناسبة.

ويأتي التطبيق مدمجًا في معظم أجهزة آبل، مما يتيح لأعضاء الفريق التعاون معًا عن بُعد عبر خدمة التخزين (آي كلاود) لإنشاء العروض التقديمة وتحريرها ومشاركتها بسهولة، سواء كانوا يستخدمون حاسوب ماك أو جهاز آيباد أو هاتف آيفون، حيث ستظهر الشرائح التي تنشئها باستخدام حاسوب ماك بالشكل نفسه في هاتف آيفون أو جهاز آيباد والعكس صحيح.

4- تطبيق Pixelmator Pro:

إذا كنت تجد صعوبة في استخدام تطبيق (Adobe Photoshop) أو ليس لديك المالي الكافي لشرائه أو الاشتراك فيه، فيمكنك استخدام تطبيق Pixelmator Pro لتحرير الصور وإجراء التعديلات اللازمة، مثل: الاقتصاص وتطبيق التأثيرات وإضافة النصوص وغيرها من عمليات التحرير الأخرى.

5- تطبيق WinZip:

لا يقدم لك تطبيق WinZip فقط خياري ضغط الملفات وفك ضغطها، بل يمكنك استخدام التطبيق في تشفير الملفات التي تم ضغطها في حزمة واحدة، بالإضافة إلى ذلك يتيح لك التطبيق مشاركة الملفات عبر خدمات التخزين السحابية، مثل: iCloud وDropbox وGoogle Drive بسهولة.