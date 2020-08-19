تحديث ويندوز 10 الجديد يعيد إحدى أفضل مزايا ويندوز 7

يبدو أن تحديث نظام ويندوز 10 الجديد قد تم إعداده لإعادة إحدى أفضل مزايا ويندوز 7، الأمر الذي يسمح للمستخدمين بتنزيل وتثبيت برامج التشغيل والتحديثات الاختيارية بسرعة وسهولة لضمان تشغيل أجهزة الحاسب الخاصة بهم على أكمل وجه ممكن.

يوفر التحديث الجديد، (Windows 10 Build 19041.450)، صفحة تحديثات اختيارية، يمكنك العثور عليها من خلال الانتقال إلى الإعدادات ثم التحديث والأمان ثم (Windows Update) ثم عرض التحديثات الاختيارية.

يعني التحديث الجديد لنظام ويندوز 10 أيضًا أنه يمكن العثور على برامج تشغيل جديدة وتثبيتها عبر (Windows Update)، بدلاً من الانتقال إلى إدارة الأجهزة، حيث اعتادت البرامج أن تكون. ونأمل أن تكون هذه طريقة أسهل في الاستخدام للتأكد من تحديث برامج التشغيل الخاصة بك.

لقد ابتلي نظام ويندوز 10 في الفترة الماضية بسلسلة من التحديثات الإشكالية التي تسببت في حدوث مشكلات أكثر مما تم إصلاحه، وكان العديد منها اختياريًا – من خلال منح المستخدمين تحكمًا أفضل في ما تم تثبيته – ونأمل أن يتمكن الأشخاص من تجنب تثبيت أي تحديثات عديمة الفائدة.

يمكن أن يساعد تثبيت أحدث برامج التشغيل أيضًا في التأكد من أن أجهزة الحاسب تعمل بشكل جيد قدر الإمكان، لذا فإن تسهيل قيام الأشخاص بذلك أمر يستحق الثناء.

كما سيتم الآن عرض تحديثات برنامج التشغيل، بالإضافة إلى التحديثات غير الأمنية وتحديثات الجودة العامة والتعديلات في صفحة (التحديثات الاختيارية).

إذا كنت ترغب في تجربة التحديث الأخير من نظام ويندوز 10، فتأكد من تثبيت (Windows 10 KB4566782).

الجدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت أطلقت في وقت سابق من شهر آب/ أغسطس الجاري تحديثًا لتطبيقها (Your Phone) يسمح لمستخدمي نظام التشغيل ويندوز 10 بتشغيل تطبيقات أندرويد إلى جانب تطبيقات ويندوز في الحواسيب الشخصية. والآن، أصبح التحديث والميزة متاحين لبعض هواتف سامسونج، وهي: جالاكسي إس9، وجالاكسي إس10، وجالاكسي إس20. وهناك وعد من مايكروسوفت بدعم المزيد من هواتف أندرويد قريبًا، ولكنها لم تحدد إذا كانت تلك الأجهزة من سامسونج أم من شركات أخرى.

وتقوم القدرة الجديدة على ميزة الانعكاس التي يوفرها تطبيق (Your Phone) بالفعل، إذ يمكن للمستخدمين الوصول إلى قائمة من تطبيقات أندرويد في التطبيق وتشغيلها عبر الحاسوب الشخصي. وستعمل تلك التطبيقات في نافذة منفصلة خارج تطبيق (Your Phone).