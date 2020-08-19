بحث جوجل يعزز بطاقات النشاط للتسوق والوظائف والوصفات

تعتقد شركة جوجل أنه خلال هذه الأوقات من الوباء، وبغض النظر عن البحث عن المخاوف المتعلقة بالصحة، فإن الأشياء الثلاثة المهمة لمستخدميها هي: التسوق والوظائف والوصفات، والآن تقدم جوجل بطاقات النشاط المحسّنة لتلك الفئات الثلاث لمساعدتك في فرز النتائج، خاصةً إذا كنت تبحث عن هذه العناصر من قبل، وهذا يجعل بطاقات النشاط المفيدة بالفعل وأكثر صلة بالباحثين عن أشياء لشرائها، والأشياء التي يمكن تطبيقها عليها، والأشياء التي يجب طهيها.

عندما تتسوق أو تبحث عن أحد المنتجات، سترى دائرة عرض أعلى نتائج البحث، هذه من عمليات البحث السابقة وأيضًا من العناصر التي ظهرت في الصفحات التي زرتها، هذا التحديث من شأنه أن يسهل عليك مقارنة المنتجات التي تهتم بها أو قد تكون مهتمًا بها، حيث تحتوي البطاقات على الاسم والصورة والسعر وآخر مرة نظرت فيها للمنتج، وعندما تنقر على (المزيد من النشاط)، سترى التقييمات على المنتجات.

مع حدوث الكثير من عمليات التسريح وإعادة الهيكلة، تشهد جوجل ارتفاعًا في عمليات البحث عن الوظائف بالطبع، حيث ستُظهر لك بطاقات النشاط الوظيفي الآن إعلانات الوظائف الجديدة ذات الصلة، وستُطلعك على عمليات البحث السابقة إذا كانت هناك أي تغييرات. ولن تضطر إلى إضاعة الوقت في قراءة المنشورات القديمة والانتقال إلى تلك التي قد تكون مهمة بالنسبة لك أثناء البحث عن وظيفة أو فرصة جديدة.

أما بالنسبة لأولئك الذين يقيمون في المنزل ولديهم الكثير من الوقت، أصبح الطهي الآن هواية أساسية، فبينما يمكنك دائمًا حفظ تلك الوصفة التي تستمر في تجربتها، يبحث البعض عنها مرارًا وتكرارًا، لكن بطاقات النشاط اليوم تعرض لك الوصفات الآن، وليس فقط تلك التي زرتها في الآونة الأخيرة، ولكن أيضًا الوصفات الأخرى ذات الصلة، في حالة رغبتك في التوسع. كما ستحصل أيضًا على معاينة مصغرة للوصفة للحصول على مزيد من التفاصيل.

يبدو أن بطاقات النشاط المحسّنة من شركة جوجل يتم طرحها للمستخدمين في الولايات المتحدة فقط في الوقت الحالي، ونأمل أن تكون متاحة لجميع المستخدمين حول العالم في أقرب وقت ممكن.