يأتي نظام التشغيل (آي أوإس) iOS و (آيباد أوإس) iPadOS من آبل بميزة رائعة تُسمى (نقطة الاتصال الفورية) Instant Hotspot تتيح لك الاتصال بالإنترنت عبر نقطة الاتصال الشخصية Hotspot في أجهزة آبل الأخرى، مثل: حاسوب ماك أو iPod Touch بدون المطالبة بإدخال كلمة المرور على هذه الأجهزة.

إليك كيفية استخدام ميزة نقطة الاتصال الفورية في آيفون لمشاركة اتصال الإنترنت مع أجهزة آبل الأخرى:

ما الذي تحتاجه لاستخدام ميزة نقطة الاتصال الفورية؟

لكي تعمل الميزة يجب أن تكون الأجهزة قريبة من بعضها البعض بالإضافة إلى المتطلبات التالية:

أن يحتوي هاتف آيفون أو جهاز آيباد على اتصال بيانات واتصال واي فاي نشيط.

تسجيل دخول كل جهاز إلى (آي كلاود) iCloud بمعرف آبل نفسه (Apple ID).

يجب أن يكون اتصال (البلوتوث) Bluetooth مفعلًا في كل جهاز.

يجب أن يكون اتصال (الواي فاي) Wi-Fi مفعلًا في كل جهاز.

كيفية توصيل أجهزتك بنقطة الاتصال الفورية:

في حاسوب ماك:

اضغط على رمز (Wi-Fi) في شريط القائمة.

اختر اسم هاتف آيفون أو جهاز آيباد الذي يوفر نقطة الاتصال الشخصية Hotspot.



بمجرد الاتصال ستتغير أيقونة حالة Wi-Fi في شريط القائمة للإشارة إلى أنك قمت بالاتصال بنجاح.

في أجهزة آبل الأخرى:

لتوصيل جهاز (iPod touch) أو آيفون أو آيباد آخر بنقطة الاتصال الفورية لديك، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) في الجهاز المعني.

اضغط على اسم هاتف آيفون أو جهاز آيباد الذي يوفر نقطة الاتصال الخاصة بك.

كما يمكنك الضغط على خيار (الانضمام التلقائي إلى نقطة الاتصال الفورية) Auto-Join Hotspot في أسفل شاشة إعدادات الواي فاي، حيث يسمح هذا الخيار للجهاز المتصل باكتشاف نقاط الاتصال الشخصية القريبة تلقائيًا عند عدم توفر شبكة (الواي فاي) Wi-Fi.

وإذا أردت السماح للآخرين باستخدام نقطة الاتصال الفورية الخاصة بك، فقم بتبديل الزر الذي بجوار خيار (السماح للأخرين بالانضمام) Allow Others to Join في شاشة إعدادات (نقطة الاتصال الشخصية) Personal Hotspot نفسها إلى وضع التشغيل.

كيفية السماح لأفراد العائلة بالاتصال بنقطة الاتصال الفورية في جهازك:

يمكنك أيضًا إعداد نقطة اتصال فورية في هاتف آيفون أو جهاز آيباد الخاص بك بحيث يمكن لأفراد العائلة الاتصال بها تلقائيًا عندما لا يتوفر اتصال بالإنترنت، ويعمل هذا الإعداد فقط مع ميزة (المشاركة العائلية) Family Sharing من آبل.