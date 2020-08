كيفية استخدام ميزة نقطة الاتصال الفورية في آيفون لمشاركة اتصال الإنترنت

وإذا أردت السماح للآخرين باستخدام نقطة الاتصال الفورية الخاصة بك، فقم بتبديل الزر الذي بجوار خيار (السماح للأخرين بالانضمام) Allow Others to Join في شاشة إعدادات (نقطة الاتصال الشخصية) Personal Hotspot نفسها إلى وضع التشغيل.