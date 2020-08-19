إنستاجرام تطلق ميزة “المنشورات المقترحة”

أطلقت خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستاجرام اليوم الأربعاء ميزة جديدة تعرض للمستخدمين (منشورات مقترحة)، وذلك بغية إبقائهم أطول مدة ممكنة يتصفحون التطبيق.

وتعرض ميزة (المنشورات المقترحة) Suggested Posts منشورات من الحسابات التي لا يتابعها المستخدم، وهي تظهر في نهاية الخلاصة الخاصة بالمستخدم، وذلك عند الانتهاء من رؤية جميع منشورات المتابعين.

وعلى مدار العامين الماضيين، أظهرت إنستاجرام للمستخدمين رسالة عند وصولهم إلى نهاية خلاصاتهم، مما يعني أنهم شاهدوا كل منشور على مدار اليومين الماضيين من الأشخاص الذين يتابعونهم. ومع المنشورات المقترحة، سيكون لديهم خيار الاستمرار في التمرير بعد ذلك للحصول على مزيد من المحتوى.

ولن تكون المنشورات المقترحة هي ذاتها التي تظهر في قسم (استكشف). وستكون مرتبطة بالمحتوى الذي يتابعه الأشخاص بالفعل، في حين يهدف قسم (استكشف) إلى توجيه الأشخاص نحو محتوى مختلف قليلًا. فلو كان المستخدم مهتمًا بفئة من الصور، فإن المنشورات المقترحة التي ستظهر ستكون من الفئة ذاتها ولكن من أشخاص لا يتابعهم.

ولم تتطرق إنستاجرام إلى عدد المرات التي يصل فيها الأشخاص فعليًا إلى نهاية خلاصاتهم بصورة يومية، ولكنها قالت: إنه ستكون هناك إعلانات في المنشورات المقترحة، وستظهر فقط الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على الشبكة في الوقت الحالي.

ويُعتقد أن هذه الخطوة تعاكس موقف إنستاجرام قبل عامين بشأن تحديد وقت الشاشة. وذلك عندما أطلقت الشركة الإشعار الخاص بنهاية الخلاصة، وذلك بغية مراعاة الصحة العقلية للمستخدمين. ومع ذلك فقد قال مسؤول في الشركة: إن ميزة (المنشورات المقترحة) لم تُصمَّم لإبقاء المستخدمين ملتصقين بشاشاتهم.

كما يُعتقد أن ميزة (المنشورات المقترحة) تحاكي تجربة تطبيق (تيك توك) TikTok الشهير الذي يعرض للمستخدمين منشورات لا تنتهي، وهو أحد أسباب نجاح التطبيق. وقد تستفيد إنستاجرام من الميزة في عرض المزيد الإعلانية بغية تحقيق أرباح إضافية لها.