أجهزة سامسونج التي ستحصل على 3 أجيال من ترقيات أندرويد

واحدة من أكبر المزايا التي تتمتع بها أجهزة آيفون على نظيراتها التي تعمل بنظام أندرويد هو عدد السنوات التي تتلقى فيها أجهزة آبل تحديثات برامج منتظمة، وعلى الرغم من أن أجهزة سامسونج التي تعمل بنظام أندرويد لن تحصل على الدعم الذي تتميز به أجهزة آيفون، إلا أن سامسونج تلتزم الآن بدعم العديد من أجهزة (Galaxy) الحديثة مع ما لا يقل عن ثلاثة أجيال من ترقيات نظام أندرويد.

وعدت شركة سامسونج أولاً بثلاثة أجيال من تحديثات أندرويد لجهاز (Galaxy Note 20 Ultra) في حدثها الأخير، ولكن الشركة الآن تضيف المزيد من التفاصيل حول المجموعة الكاملة من الأجهزة التي سيتم تغطيتها.

بشكل عام، ستوفر شركة ساسمونج ثلاث سنوات من التحديثات لجميع أجهزة (Galaxy S) و(Galaxy Note) و(Galaxy Z) التي تم إصدارها في 2019 و 2020. ويشمل ذلك هواتف (S10) و(S20)، وكذلك المزيد من الأجهزة المتخصصة مثل (Galaxy Fold)، والتي تمت إضافته ليكون جزءً من خط (Samsung Galaxy Z) للأجهزة القابلة للطي.

سيغطي التزام الشركة الجديد بترقية نظام أندرويد أيضًا لتشكيلة الأجهزة اللوحية المتميزة، والتي تضم (Galaxy Tab S6) و(S6 Lite)، إلى جانب عدد قليل من الهواتف الذكية متوسطة المدى مثل (Galaxy A71) و(A51) و(A90 5G).

نظرًا لأن العديد من الأشخاص يختارون الآن الاحتفاظ بهواتفهم لفترة طويلة، فإن تمديد الجدول الزمني لدعم نظام أندرويد لهواتف سامسونج الرئيسية أمر مهم للغاية. كما أن انتقال سامسونج إلى ثلاثة أجيال من الدعم يضعها الآن على مستوى هواتف (Pixel) الخاصة بشركة جوجل. ومن المهم ملاحظة أن شركة سامسونج تقول إنها ستوفر ثلاثة أجيال من ترقيات أندرويد وليس ثلاث سنوات.

وفقًا لسامسونج، تشمل أجهزة (Galaxy) التي ستحصل على ثلاث أجيال من ترقيات نظام التشغيل أندرويد هي:

هواتف سامسونج سلسلة (Galaxy S):

Galaxy S20 Ultra 5G

S20 Ultra

S20+ 5G

S20+

S20 5G

S20

S10 5G

S10+

S10

S10e

S10 Lite

بالإضافة إلى الأجهزة الجديدة القادمة إلى هذه السلسلة.

هواتف سامسونج سلسلة (Galaxy Note):

Galaxy Note20 Ultra 5G

Note 20 Ultra

Note 20 5G

Note 20

Note 10+ 5G

Note 10+

Note 10 5G

Note 10

Note 10 Lite

بالإضافة إلى الأجهزة الجديدة القادمة إلى هذه السلسلة.

سلسلة الأجهزة القابلة للطي:

Galaxy Z Fold2 5G

Z Fold 2

Z Flip 5G

Z Flip

Fold 5G

Fold

بالإضافة إلى الأجهزة الجديدة القادمة إلى هذه السلسلة.

سلسلة (Galaxy A):

Galaxy A71 5G

A71

A51 5G

A51

A90 5G

بالإضافة إلى الأجهزة الجديدة القادمة إلى هذه السلسلة.

الأجهزة اللوحية من سامسونج:

Galaxy Tab S7+ 5G

Tab S7+

Tab S7 5G3

Tab S7

Tab S6 5G4

Tab S6

Tab S6 Lite

بالإضافة إلى أجهزة سلسلة (Tab S) القادمة.