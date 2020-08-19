آبل تفعلها وتصبح أول شركة أميركية بقيمة تريليوني دولار

بلغت القيمة السوقية لشركة آبل اليوم الأربعاء تريليوني دولار أميركي، وبذلك تكون قيمتها قد تضاعفت فيما يزيد قليلًا عن عامين، لتصبح أول شركة أميركية عامة تصل إلى هذه القيمة.

وبلغ سعر سهم الشركة 467.77 دولارًا، مما رفع قيمتها إلى ما يزيد عن تريليوني دولار قبل الساعة 11 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وقد وصلت القيمة إلى هذه القيمة على أساس عدد الأسهم القائمة والبالغة 4,275,634,000 سهم.

وكانت القيمة السوقية للشركة قد وصلت لتريليون دولار أول مرة في 2 آب/ أغسطس 2018. وتوقعت وول ستريت إلى حد كبير أن تكون آبل أول شركة تتجاوز قيمتها 2 تريليون دولار. وفي 31 تموز/ يوليو الماضي، تجاوزت شركة آبل شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط لتصبح الشركة الأكثر قيمة للتداول العام في العالم.

ولم تستغرق عمالقة التقنية الأخرى وقتًا طويلاً لمجاراة القيمة السوقية لشركة آبل البالغة تريليون دولار. فاليوم، تمتلك كل من أمازون، ومايكروسوفت، وألفابت قيمة سوقية تتجاوز التريليون دولار.

وارتفعت أسهم آبل بنسبة 59.24٪ منذ بداية العام حتى الآن، وذلك حتى مع جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19، الذي أضر بالعديد من الشركات. وفي العام الماضي، ارتفعت الأسهم بنسبة 122.3%.

وسجلت الشركة ربعًا ثالثًا قويًا تاريخيًا في أواخر شهر تموز/ يوليو الماضي، وشمل ذلك 59.7 مليار دولار في الإيرادات ونمو مزدوج الرقم في قطاعات المنتجات والخدمات. وشهدت آبل عمليات إغلاق واسعة النطاق للبيع بالتجزئة خلال هذا الربع، خاصة في الولايات المتحدة، لكنها وصفت اتجاهات العمل من المنزل والمبيعات القوية عبر الإنترنت على أنها تقدم دفعة للعمليات الإجمالية.