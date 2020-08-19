آبل تعزز محطاتها الإذاعية بينما تواصل سبوتيفاي شكاويها

تعزز شركة آبل محطاتها الإذاعية بينما تواصل خدمة سبوتيفاي شكاويها، حيث أعادت آبل تسمية محطتها الإذاعية الرئيسية (Beats 1) إلى (Apple Music 1)، كما قدمت محطتين إذاعيتين جديدتين، (Apple Music Hits) و (Apple Music Country).

واستثمرت خدمة سبوتيفاي (Spotify) – التي تنافس (Apple Music) – بشكل كبير في منصتها، لا سيما في أماكن، مثل البودكاست (Podcasts)، حيث استحوذت حديثًا على بودكاست جو روغان (Joe Rogan) وأطلقت بودكاست لميشيل أوباما (Michelle Obama).

وتحدثت سبوتيفاي علنًا عن قوانين متجر تطبيقات آبل، التي تتطلب منها دفع رسوم بنسبة 30 في المئة على الإيرادات المكتسبة من الاشتراكات التي تتم من خلال التطبيق على أجهزة آبل.

وقال آدم جروسبرج (Adam Grossberg)، المتحدث باسم سبوتيفاي، في بيان: نحيي قرار (Epic Games) باتخاذ موقف ضد آبل وتسليط المزيد من الضوء على إساءة استخدام آبل لمركزها المهيمن.

كما قدمت سبوتيفاي شكوى إلى منظمي مكافحة الاحتكار في المفوضية الأوروبية في شهر مارس 2019 بحجة أن (Apple Music) لديها ميزة غير عادلة على المنافسين.

وقالت شركة آبل: إن محطة (Apple Music Hits) ستبث الأغاني التي يعرفها المعجبون ويحبونها من الثمانينيات والتسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وبالإضافة إلى المضيفين على الهواء يوميًا، ستستضيف آبل عروضًا حصرية من اك ستريت بويز (Backstreet Boys) وسنوب دوج (Snoop Dogg) وميغان ترينور (Meghan Trainor).

بينما تقدم المحطة الأخرى الجديدة، (Apple Music Country)، الأغاني الريفية الحديثة والكلاسيكية، وسينضم موسيقيون، مثل لوك بريان (Luke Bryan) وكاري أندروود (Carrie Underwood) ولوك كومز (Luke Combs)، في بعض العروض.

وقالت شركة آبل: إنها ستواصل الاستثمار في محطاتها الإذاعية وبرامجها الإذاعية، وتتوفر (Apple Music) على معظم المنصات، من ضمنها آيفون وأندرويد و (Apple TV) و (Mac)، كما أنها متاحة أيضًا من خلال متصفح الويب.

وتأتي محطات راديو (Apple Music) الجديدة أيضًا بعد شهور فقط من إطلاق آبل إصدارًا تجريبيًا من خدمة الموسيقى على الويب، وهو يشتمل على واجهة تطبيق الموسيقى المستقل من آبل نفسها، الذي يأتي مع (macOS Catalina).

وتتطلع آبل أيضًا إلى بناء الجيل التالي من تطبيقات الوسائط لنظام ويندوز، حيث تحتفظ آبل بتطبيقات ويندوز الحالية، مثل (iTunes) و (iCloud)، لكن كلاهما من تطبيقات سطح المكتب التقليدية القديمة.