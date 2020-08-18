أصبحت خدمة (جوجل درايف) Google Drive وتطبيقات جوجل السحابية بديلًا لحزمة برامج مايكروسوفت أوفيس المكتبية، وعلى الرغم من أن مجموعة الميزات التي تقدمها قد لا تكون واسعة النطاق مثل: برامج مايكروسوفت أوفيس، إلا أن خدمة جوجل درايف وتطبيقات جوجل مجانية ومتاحة دائمًا عبر الإنترنت، وتقدم أدوات تعاونية قوية تسهل أداء المهام والتعاون مع أفراد الفريق لحظيًا، مما يساعد في زيادة الإنتاجية.

بالإضافة إلى مزاياها المتعددة تدعم تطبيقات جوجل درايف مكتبة ضخمة من الإضافات التي تتيح لك الوصول إلى ميزات أخرى، فبمجرد وصولك إلى الإضافات المناسبة، يمكنك تحويل جوجل درايف وتطبيقاته إلى أدوات مخصصة تسهل عليك أداء المهام وتساعدك في زيادة إنتاجيتك.

يمكنك الوصول إلى مكتبة الإضافات الخاصة بكل تطبيق من تطبيقات جوجل السحابية مثل: مستندات جوجل، وجداول البيانات، والعروض التقديمية، ونماذج جوجل، من خلال قائمة (Add-ons) الموجودة في شريط القوائم في واجهة كل تطبيق.

وللتعرف على كيفية الوصول إلى الإضافات وتثبيتها، واستخدامها، وإدارتها بالتفصيل يمكنك الاطلاع على مقال: كيفية استخدام إضافات جوجل درايف لتخصيص المستندات وجداول البيانات.

إليك 7 إضافات في جوجل درايف تساعدك في تعزيز إنتاجيتك:

1- إضافة HelloSign:

إذا كنت تبحث عن طريقة لتوقيع الوثائق أو المستندات إلكترونيًا، فإضافة (HelloSign) تتيح لك استيراد توقيعك الخاص، أو إنشاء توقيعات حقيقية مكتوبة بخط اليد وإدراجها في مستندات جوجل، وكذلك الحصول على توقيع الآخرين على المستندات المشتركة.

2- إضافة Speakd:

يحتوي برنامج مايكروسوفت وورد على ميزة مفيدة موجودة ضمن علامة التبويب (مراجعة) Review، تُسمى (القراءة بصوت عالٍ) Read Aloud تتيح لك الاستماع إلى النص، إذا كنت تريد الوصول إلى هذه الميزة في مستندات جوجل يمكنك تثبيت إضافة (Speakd).

تتيح لك إضافة (Speakd) الاستماع إلى المستندات المكتوبة باللغة الإنجليزية، كما تُعد هذه الإضافة ذات فائدة كبيرة للمستخدمين الذين يعانون من ضعف البصر، كما يمكنك استخدامها كأداة تدقيق لغوي للاستراحة من التحديق في شاشة الحاسوب لفترات كبيرة.

3- إضافة DocHub:

تتيح لك إضافة (DocHub) توقيع المستندات أيضًا ولكنها تدعم المزيد من الميزات، حيث تتيح لك تحرير مستندات PDF وتوقيعها والتعليق عليها ثم إرسالها إلى أشخاص آخرين كل ذلك من داخل جوجل درايف. في الواقع تعتبر هذه الإضافة هي أداة شاملة للتعامل مع ملفات PDF.

4- إضافة Zoom for GSuite:

تتمتع خدمة (Zoom) لمكالمات الفيديو بشعبة كبيرة، كما أن لديها إضافة في جوجل درايف، بمجرد تثبيتها يمكنك بسهولة جدولة الاجتماعات والانضمام إليها وإدارتها وتخصيصها في جيميل، وتقويم جوجل. إذا كنت تقضي الكثير من وقتك خلال هذه الفترة في اجتماعات (Zoom)، فإضافة (Zoom for GSuite) ستساعدك في تبسيط عملك.

5- إضافة Lucidchart Diagrams:

تتيح لك إضافة (Lucidchart Diagrams) إنشاء المخططات انسيابية وخرائط ذهنية بسهولة في كل من: مستندات جوجل، وجداول البيانات والعروض التقديمية من جوجل، وإنشاء قوالب مخصصة لتصور البيانات ومشاركتها.

6- إضافة Crop Sheet:

أحيانًا تكون أفضل الإضافات هي أدوات بسيطة للغاية وذات غرض واحد. وهذا هو الحال مع إضافة (Crop Sheet)، التي تتيح لك تحديد الجزء الذي تريد الاحتفاظ به من جدول البيانات، ثم تقوم الإضافة بحذف الصفوف والأعمدة الإضافية بسرعة من الجدول، إذا كنت تقضي الكثير من الوقت في استخدام جداول بيانات جوجل، فهذه الإضافة ستساعدك في توفير الوقت.

7- إضافة Timify.me:

قد تكون (نماذج جوجل) Google Forms أحد تطبيقات جوجل التي لا تتمتع بشهرة واسعة، بالرغم من أنها أداة سريعة وسهلة الاستخدام لإنشاء استطلاعات رأي، أو إجراء تصويت، أو إنشاء اختبارات عبر الإنترنت وإرسالها إلى الطلاب لحلها، وغير ذلك الكثير.

تتيح لك إضافة (Timify.me) تتبع الوقت في النماذج الخاصة بك، مما يعني أنه يمكنك بسهولة تضمين مؤقتات زمنية في النماذج، وتتبع الوقت الذي يستغرقه الطلاب لإكمال النموذج، وفرض حدود زمنية تلقائية على إجراء الاختبار، والمزيد.