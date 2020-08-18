هواتف من سامسونج تبدأ بدعم تشغيل تطبيقات أندرويد في ويندوز 10

أطلقت شركة مايكروسوفت في وقت سابق من شهر آب/ أغسطس الجاري تحديثًا لتطبيقها Your Phone يسمح لمستخدمي نظام التشغيل ويندوز 10 بتشغيل تطبيقات أندرويد إلى جانب تطبيقات ويندوز في الحواسيب الشخصية.

والآن، أصبح التحديث والميزة متاحين لبعض هواتف سامسونج، وهي: جالاكسي إس9، وجالاكسي إس10، وجالاكسي إس20. وهناك وعد من مايكروسوفت بدعم المزيد من هواتف أندرويد قريبًا، ولكنها لم تحدد إذا كانت تلك الأجهزة من سامسونج أم من شركات أخرى.

وتقوم القدرة الجديدة على ميزة الانعكاس التي يوفرها تطبيق Your Phone بالفعل، إذ يمكن للمستخدمين الوصول إلى قائمة من تطبيقات أندرويد في التطبيق وتشغيلها عبر الحاسوب الشخصي. وستعمل تلك التطبيقات في نافذة منفصلة خارج تطبيق Your Phone.

ويسمح تطبيق Your Phone الجديد أيضًا لمستخدمي نظام ويندوز 10 بدعم تعدد المهام مع تطبيقات ويندوز الأخرى من خلال دعم النقر على مفتاحي alt+tab، كما يسمح بتثبيت تلك التطبيقات في شريط المهام في نظام ويندوز 10 أو قائمة (ابدأ). وتعني القدرة على تشغيل التطبيقات مباشرة من تطبيق Your Phone أنه أصبح بإمكان المستخدمين تثبيت تطبيقات أندرويد على شريط المهام، وتشغيلها كما لو كانت تطبيقات ويندوز عادية.

ويعتقد أن جزءًا كبيرًا من تجربة تطبيق Your Phone الجديدة هذه تعني القدرة على تشغيل العديد من تطبيقات أندرويد معًا.

يُشار إلى أن جميع تطبيقات أندرويد لن تعمل بسلاسة مع ميزة Your Phone الجديدة. وتُنبّه مايكروسوفت إلى أن بعض التطبيقات قد لا تدعم العمل على شاشات أخرى، مما ينتج شاشة سوداء بدلًا من ذلك. ولن تستجيب بعض التطبيقات والألعاب أيضًا للوحة المفاتيح أو الفأرة.

وعلى صعيد منفصل، أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم أنها ستتوقف تدريجيًا عن دعم متصفح الويب (إنترنت إكسبلورار 11) Internet Explorer ومتصفح Legacy Edge على Microsoft 365 خلال العام المقبل.