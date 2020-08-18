هل ميزة AirDrop لا تعمل على جهازك؟ إليك كيفية إصلاحها

تتيح ميزة AirDrop إرسال أي شيء تقريبًا لاسلكيًا من هاتف آيفون أو جهاز آيباد أو حاسب ماك إلى أي جهاز آبل حديث آخر. حيث تستخدم (Bluetooth 4.x) للبث والاكتشاف الموفر للطاقة، وشبكة الواي فاي من نظير إلى آخر لتتم عملية النقل بشكل سريع.

العملية برمتها ليست بسيطة فحسب، بل إنها آمنة بشكل لا يصدق عندما تعمل.، وإذا كنت تواجه مشكلة في عمل ميزة AirDrop فهناك بعض الأشياء التي يمكنك تجربتها لجعلها تعمل.

ما هي الأجهزة المتوافقة مع ميزة AirDrop؟

الأجهزة القديمة من آبل غير متوافقة مع ميزة AirDrop، وفيما يلي قائمة بجميع الأجهزة المتوافقة معها:

جهاز ماك إصدار عام 2012 أو أحدث (باستثناء 2012 Mac Pro).

أجهزة آيفون أو آيباد أو (iPod touch) التي تعمل بنظام (iOS 7) أو إصدار أحدث.

(MacBook Pro) في أواخر عام 2008 أو ما بعده، باستثناء (MacBook Pro) مقاس 17 بوصة الذي تم إصداره أواخر 2008.

(MacBook Air) الذي تم إصداره في أواخر عام 2010 أو أحدث.

(MacBook) الذي تم طرحه في أواخر عام 2008 أو أحدث، باستثناء (MacBook) الأبيض إصدار أواخر 2008.

(iMac) الذي تم طرحه في أوائل عام 2009 أو أحدث.

(Mac mini) الذي تم طرحه في منتصف عام 2010 أو بعد ذلك.

(Mac Pro) الذي تم طرحه في أوائل عام 2009 (طراز مزود ببطاقة AirPort Extreme) أو منتصف عام 2010.

(iMac Pro) كل الطرازات.

ضبط AirDrop:

افتح الإعدادات من شاشتك الرئيسية.

انقر فوق عام.

اضغط على AirDrop.

اضغط على الخيار الذي تريده.

إذا كنت تحاول استخدام AirDrop من آيفون أو (iPod touch) أو آيباد إلى جهاز ماك، ولكن جهاز الماك لا يظهر، فإليك شيئًا آخر لتجربته:

قم بتشغيل (Finder) على جهاز الماك.

انقر فوق AirDrop في الشريط الجانبي.

يمكنك أيضًا التبديل بين: الجميع وجهات الاتصال ولا أحد، مباشرةً من هناك.

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