هاتف سامسونج التالي الذي ستشتريه قد يكون من صنع الهند

قد تنقل شركة سامسونج جزءًا كبيرًا من إنتاجها من الهواتف الذكية إلى الهند، وقد يؤثر ذلك على تكاليف هاتفك بالإضافة إلى مساعدة الشركة في تحقيق الأرباح.

تزعم مصادر (Economic Times) عبر (SamMobile) أن شركة سامسونج تخطط لنقل بعض إنتاجها في فيتنام ودول أخرى إلى الهند بموجب نظام حوافز الإنتاج المرتبط بالبلاد، والذي يكافئ التصنيع المحلي. ويُقال إنها تأمل في إنتاج أكثر من 40 مليار دولار من الأجهزة (حوالي 3 تريليون روبية) في الهند على مدى السنوات الخمس المقبلة. ومعظم هذه القيمة – حوالي 25 مليار دولار – ستأتي من الهواتف التي يزيد سعرها عن 200 دولار، وللعلم فقط، حوالي نصف إنتاج سامسونج موجود في فيتنام، وفقًا للتقديرات.

على غرار شركة آبل، التي بدأت مؤخرًا في صنع المزيد من أجهزة آيفون في الهند، سيكون لدى شركة سامسونج حافز اقتصادي واضح لتحويل تصنيعها، حيث ستتجنب رسوم الاستيراد التي تبلغ 20 في المئة، ويمكن أن تحافظ على انخفاض الأسعار لبعض هواتفها في الهند على الأقل. كما يمكن أن يساعد ذلك الشركة في تحقيق أداء أفضل في السوق الهندي المتسم بالمنافسة الشديدة.

كما قد يساعد ذلك أيضًا في جعل تصنيع سامسونج أكثر منطقية، من الناحية الاقتصادية ككل، ويُعتقد أن الشركة تمتلك 20 في المئة من سوق الهواتف الذكية من حيث الحجم الهائل مقابل 14 في المئة لشركة آبل، ولكن فقط 22 في المئة في الهند مقارنة بحصة شركة آبل البالغة 38 في المئة. كما لن تؤدي تكاليف إنتاج الهواتف المنخفضة بالضرورة إلى تعزيز قيمة سامسونج، ولكن يمكن أن تساعدها في كسب المزيد مع كل هاتف.

الجدير بالذكر أن صاحب التسريبات الشهير (إيفاس بلاس) نشر عبر حسابه في موقع تويتر صورًا جديدةً لهاتف لم يُعلن عنه من شركة سامسونج باسم (جالاكسي إس20 إف إي). وخلال الأشهر الماضية نُشرت العديد من التسريبات من مواقع وحسابات تسريبات، مثل: SamMobile، و Ice Universe، و The Elec التي ذكرت أن الهاتف سيكون نسخة أرخص من هاتف (جالاكسي إس20) الذي أُعلن عنه في وقت سابق من العام الحالي، وذلك على غرار هاتف (جالاكسي إس10 لايت) Galaxy S10 Lite الذي كان نسخة أرخص من هاتف (جالاكسي إس10) الذي أُطلق العام الماضي.