مايكروسوفت تعلن نهاية إنترنت إكسبلورار

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستتوقف تدريجيًا عن دعم متصفح الويب إنترنت إكسبلورار 11 (Internet Explorer) ومتصفح (Legacy Edge) على (Microsoft 365) خلال العام المقبل.

وتنهي عملاقة البرمجيات دعم إنترنت إكسبلورار 11 عبر خدمات (Microsoft 365) العام المقبل، ولن يتم دعم المتصفح في غضون عام، في 17 أغسطس 2021، لخدمات مايكروسوفت عبر الإنترنت، مثل (Office 365) و (OneDrive) و (Outlook) والمزيد.

كما تنهي مايكروسوفت أيضًا دعم إنترنت إكسبلورار 11 مع تطبيق (Microsoft Teams) على الويب في وقت لاحق من هذا العام، مع انتهاء الدعم في 30 نوفمبر.

وبينما سيستغرق الأمر بعض الوقت لإبعاد مستخدمي (Internet Explorer 11) من المؤسسات، تأمل مايكروسوفت أن يساعد وضع توافق الجديد مع إنترنت إكسبلورار في متصفح (Microsoft Edge) المستند إلى (Chromium) في ذلك.

وستستمر في السماح للشركات بالوصول إلى المواقع القديمة التي تم تصميمها خاصة لمتصفح (Internet Explorer)، حتى تنهي مايكروسوفت دعم (Internet Explorer 11) بالكامل في نظام التشغيل ويندوز 10.

وتُعد تحركات مايكروسوفت لإيقاف دعم (Internet Explorer 11) ضمن تطبيقاتها الرئيسية للويب خطوة أولى جيدة.

ويعتبر (Internet Explorer 11) بمثابة أحدث إصدار من (Internet Explorer)، وقد ظهر لأول مرة في عام 2013.

وإلى جانب تغييرات الدعم، تخطط عملاقة البرمجيات أيضًا لإسقاط الدعم لإصدارها القديم الحالي من (Microsoft Edge) في 9 مارس 2021.

وبعد انتهاء تاريخ الدعم، لن يتلقى الإصدار القديم من متصفح (Edge) تحديثات الأمان.

وتعمل مايكروسوفت على نقل مستخدمي ويندوز 10 الحاليين إلى متصفح (Edge) الجديد المستند إلى (Chromium)، وتقول الشركة: إن الأجهزة الجديدة وتحديثات ميزات ويندوز المستقبلية ستشمل جميعها متصفح (Edge) الجديد.

وتحاول مايكروسوفت منذ سنوات القضاء على استخدام (Internet Explorer)، وكشفت الشركة لأول مرة عن متصفح (Edge) الجديد في عام 2015، والذي حمل في ذلك الوقت الاسم الرمزي (Project Spartan).

وكان الإعلان لأول مرة عن متصفح (Edge) الجديد بمثابة بداية النهاية لعلامة إنترنت إكسبلورار التجارية.

وصنفت مايكروسوفت منذ ذلك الحين متصفح (Internet Explorer) على أنه حل توافقي بدلاً من متصفح، وشجعت الشركات على التوقف عن استخدام المتصفح القديم.

وقالت مايكروسوفت: بعد طرح (Microsoft Edge) الجديد، وترقية معظم عملاء ويندوز 10 إلى المتصفح الجديد، فإننا ننهي دعم متصفح (Microsoft Edge Legacy) لسطح المكتب في 9 مارس 2021، ولن يتلقى (Microsoft Edge Legacy) لسطح المكتب بعد 9 مارس 2021 تحديثات أمان جديدة.