لينوفو تطلق حواسيب Yoga جديدة بأحدث معالجات إنتل وAMD

أعادت شركة لينوفو تسمية حاسوبيها المحمولين: (يوجا سي740) Yoga C740، و(يوجا سي640) Yoga C640 ليصبحا (يوجا 7آي) Yoga 7i، و(يوجا 6) Yoga 6، على التوالي.

وقالت الشركة الصينية: إن (يوجا 7آي) سيأتي بأحدث إصدار من معالجات إنتل؛ ويُحتمل أن يكون إصدار Tiger Lake المرتقب، الذي قالت إنتل: إنها ستوفر سرعات أفضل على نحو ملحوظ مع استهلاك طاقة أقل من الأجيال السابقة، وذلك بفضل تصميمها الجديد SuperFin بتقنية 10 نانومتر.

وعلى غرار سلفه، يبدو (يوجا 7آي) الجديد حاسوبًا قابلًا للتحول ينافس حاسوب (ماك بوك أير) MacBook Air من آبل. وهو يقدم شاشة بقياس 14 بوصة، أو 15 بوصة، بالإضافة إلى مكبرات الصوت الأمامية بتقنية (دولبي أتموس) Dolby Atmos، ودمج المساعد الرقمي (أليكسا) Alexa من أمازون، وكاميرا ويب تمتاز بوجود غالق للخصوصية. بالإضافة إلى منفذين يدعمان معيار (ثندربولت 4) Thunderbolt 4 الجديد من إنتل.

وتقول شاومي: إن الحاسوب سيوفر 13 ساعة من عمر البطارية لطراز 15 بوصة، و 16 ساعة لطراز 14 بوصة. ووفقًا للشركة، فإن إقلاع الجهاز فائق السرعة، إذ سيرى المستخدم الجهاز قيد التشغيل “في اللحظة التي تفتح فيها الغطاء”.

أما حاسوب (يوجا 6) بقياس 13.3 بوصة، فهو يحتوي معالج Ryzen 7 4700U من (أي إم دي) AMD، وهو يستهدف المتسوقين الباحثين عن حواسيب بسعر أقل. وتقول لينوفو: إنه أول حاسوب محمول مصمم بمزيج من المعدن والمواد “الناعمة الملمس”. وقالت الشركة أيضًا: إن عمر بطارية (يوجا 6) يصل إلى 18 ساعة مع شاشة بمستوى سطوع قدره 300 شمعة.

هذا؛ وسيُطرح حاسوب (يوجا 6) للبيع اعتبارًا من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل بسعر يبدأ من 699 دولارًا أميركيًا، أما حاسوب (يوجا 7آي) فسيتوفر اعتبارًا من تشرين الثاني/ نوفمبر القادم بسعر يبدأ من 799 دولارًا.

وإلى جانب (يوجا 7آي)، و(يوجا 6)، أعلنت لينوفو عن طُرز جديدة من سلسلة (يوجا سليم 7) Yoga Slim 7، تشمل: (يوجا سليم 7آي) Yoga Slim 7i، و(يوجا سليم 7آي برو) Yoga Slim 7i Pro، و(يوجا سليم 7 برو) Yoga Slim 7 Pro. مع الإشارة إلى أن هذه حاسوب (يوجا سليم 7 برو) سيتوفر في أوروبا خلال شهر آب/ أغسطس الجاري، في حين سيتوفر حاسوب (يوجا سليم 7آي) اعتبارًا من تشرين الأول/ أكتوبر. هذا؛ وسيتوفر (يوجا سليم 7آي) بسعر يبدأ من 999 يورو، في حين سيتوفر حاسوب (يوجا سليم 7آي برو) بسعر يبدأ من 899 يورو، أما حاسوب (يوجا سليم 7 برو) فسيتوفر بسعر يبدأ من 799 يورو.