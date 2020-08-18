كيف يمكنك تغيير إعدادات الإعلانات في حساب جوجل الخاص بك؟

ربما رأيت إعلانًا أثناء تصفحك أحد مواقع الويب وتساءلت لماذا ترى هذا الإعلان بالتحديد، في الواقع تخصص جوجل الإعلانات التي يراها المستخدم بناء على نشاط حساب جوجل الخاص به، وربما يؤدي ذلك إلى نتائج غريبة في بعض الأحيان.

ولكن لحسن الحظ؛ يمكنك تحديد الإعلانات التي ترغب في رؤيتها، كما يمكنك أيضًا إيقاف ميزة استخدام جوجل لبيانات التصفح الخاصة بك ومنعها من استهدافك بالإعلانات تمامًا.

ملاحظة: إذا سجلت الدخول إلى جهازك بحسابات متعددة في جوجل، فعادة ما تستند الإعلانات المخصصة إلى “الحساب الافتراضي”، وهو الحساب الذي سجلت الدخول به أولاً. لذا قبل أن تبدأ تأكد من أنك تستخدم هذا الحساب.

1. تعديل الاهتمامات لرؤية إعلانات محددة:

في حال كنت ترغب في مشاهدة إعلانات محددة، ولكنك غير راضٍ عن الإعلانات التي تشاهدها حاليًا، يمكنك تعديل سمات حسابك في جوجل واهتماماتك من خلال الخطوات التالية:

انتقل إلى حساب جوجل الخاص بك، ثم اضغط على علامة تبويب (البيانات والتخصيص).



ضمن قسم (تخصيص الإعلان) Ad personalization، اضغط على “الانتقال إلى إعدادات الإعلان”.

قم بتفعيل (تخصيص الإعلانات) إذا كان غير مفعل.

قم بتعديل قائمة الاهتمامات الموجودة أسفل خيار (تخصيص الإعلانات)، التي تشمل المعلومات التي أدخلتها عند إنشاء حسابك في جوجل مثل: (عمرك، وجنسك، وغير ذلك)، والمعلنين الذين زرت مواقعهم الإلكترونية أو تطبيقاتهم، بالإضافة إلى الاهتمامات التي حددتْها جوجل بناءً على نشاط حسابك.

لتحديث فئة، انقر عليها واضغط على “تحديث”.

لحذف أحد الاهتمامات أو المعلنين، اضغط على العنصر، ثم اضغط على خيار “إيقاف”.

أما إذا كنت تريد استرجاع عنصر ما حذفته، فمرر إلى أسفل الصفحة وانقر على خيار (ما أوقفته) What you’ve turned off، حيث سترى قائمة بكل شيء أوقفته أو حذفته.

انقر على العنصر الذي تريد استرجاعه أو تنشيطه.



اضغط على خيار (إعادة التشغيل) Turn back on.



2. إيقاف تشغيل الإعلانات المخصصة:

إذا كنت لا ترغب في مشاهدة الإعلانات المخصصة لك على الإطلاق، يمكنك إلغاء الاشتراك في رؤيتها بالكامل من خلال الخطوات التالية:

انتقل إلى حساب جوجل الخاص بك، ثم اضغط على علامة تبويب (البيانات والتخصيص).

ضمن قسم (تخصيص الإعلان) Ad personalization، اضغط على “الانتقال إلى إعدادات الإعلان”.

بدّل المفتاح الذي بجوار “تخصيص الإعلانات” إلى وضع إيقاف التشغيل.

بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات؛ قد تستمر جوجل في تخصيص إعلاناتك بناءً على موقعك الجغرافي، أو مواقع الويب التي تزورها في وقت محدد، ولكنك لن ترى إعلانات بعد ذلك بناءً على نشاط التصفح الخاص بك.

