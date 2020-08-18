كيف تقرأ سيناريو الفيلم في نتفليكس أثناء مشاهدته؟

إذا شعرت بالفضول في أي وقت من الأوقات حول كيفية ترجمة نص الفيلم إلى ما تشاهده على الشاشة – بما في ذلك مقدار حوار الممثل الذي كان مرتجلًا أو مكتوبًا سابقًا – فيجب أن يكون لديك إضافة خاصة لمنصة نتفليكس لفعل ذلك.

تحمل الإضافة اسم (ScreenplaySubs)، وهي مخصصة لمستخدمي متصفح جوجل كروم، وينطوي عملها على دمج الفيلم الذي تشاهده في منصة نتفليكس مع السيناريو الفعلي للفيلم.

بمجرد تثبيت الإضافة على متصفح جوجل كروم، انقر على الرمز الخاص بها للانتقال إلى قائمة الأفلام المدعومة، تقول (ScreenplaySubs): إنها تقوم بتحديث قائمة الأفلام المدعومة كل أسبوع، ومن السابق لأوانه تحديد كون هذا يعني أنك ستحصل فقط على عدد قليل من الأفلام التي تعمل مع الإضافة كل أسبوع، أو كون (ScreenplaySubs) تخطط لمواصلة إضافة المزيد من الأفلام إلى الأرشيف الدائم التوسع. أظن أن الخيار الأول هو الجانب السلبي الوحيد لهذه الإضافة، فهي لديها الآن عدد محدود من الأفلام، على سبيل المثال، هذا ما يمكنك مشاهدته:

لا حرج في هذه القائمة، وفي الحقيقة، كنت سأشاهد معظم الأفلام الموجودة فيها، لكن هذا يجعلني أشعر بالقلق بعض الشيء بشأن طول عمر (ScreenplaySubs)، فإذا مر أسبوع أو أسبوعان مع أفلام أو مسلسلات فاشلة تضيفها هذه الإضافة إلى قائمتها، فيمكن أن ينسى المستخدمون هذه الإضافة تمامًا. على الأقل، بفضل فترة العزل الصحي الذي نحن فيه الآن، لا نكاد نتذكر نصف العناصر الموجودة في قائمة المهام اليومية، ناهيك عن الملحقات التي قمت بتثبيتها في المتصفح.

على أي حال، إضافة (ScreenplaySubs) مجانية تمامًا للاستخدام، ويمكنك مشاهدة العروض التوضيحية لكيفية عملها مع الأفلام المختلفة إذا كنت تريد التحقق منها قبل تثبيتها. كما لن تهز هذه الإضافة عالمك، لكنها ستجعل ليالي مشاهدة الأفلام المنفردة أكثر تشويقًا، خاصةً إذا بدأت تشعر بالملل أثناء مشاهدة فيلمك المفضل للمرة الثالثة هذا الأسبوع.

على الرغم من وجود قائمة طويلة من الميزات التي تجذبك للاشتراك في خدمة نتفليكس لبث الفيديو عبر الإنترنت، إلا أنه في بعض الأحيان ستواجه بعض مشاكل الأداء في الخدمة، وقد تظهر لك سواء كان ذلك أثناء استخدام إصدار الويب من الخدمة في حاسوبك، أو عند استخدام التطبيق في هاتفك. لذلك يمكنك الاطلاع على أبرز مشاكل الأداء في المنصة وكيفية إصلاحها.