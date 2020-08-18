كيفية حذف سجل بحث خرائط جوجل على الهواتف الذكية والحواسيب

تلعب خرائط جوجل دورًا مهمًا في إظهار الاتجاهات ومساعدة الأشخاص في الوصول إلى وجهتهم من خلال إرشادهم حول أفضل طريق عبر الإنترنت أو في وضع عدم الاتصال. تمامًا مثل محرك البحث الأصلي، تحفظ خرائط جوجل السجل افتراضيًا، حيث تساعد هذه الميزة التطبيق في النهاية على جلب شريط البحث وتعبئته تلقائيًا لتسهيل العملية بشكل أكبر. ومع ذلك، لنفترض أن لديك مخاوف تتعلق بالخصوصية، فإن جوجل تعالج هذه المخاوف من خلال إتاحتها خيار حذف سجل بحث خرائط جوجل على الهاتف الذكي أو الحاسب.

كيفية حذف سجل بحث خرائط جوجل على الهواتف الذكية:

في تطبيق خرائط جوجل انقر فوق ملف التعريف الخاص بك في أعلى الزاوية اليمنى.

اضغط على الإعدادات.

الآن، اضغط على سجل الخرائط.

لحذف خريطة معينة أو خرائط انتقائية، انقر على الثلاث نقاط العمودية قبلها واختر حذف.

لحذف جميع الأماكن، انقر فوق الثلاث نقاط الرأسية قبل شريط البحث في أعلى الصفحة.

اضغط على (حذف النشاط بواسطة).

اختر ما تريد حذفه. كما يمكنك أيضًا اختيار الحذف التلقائي.

كيفية حذف سجل البحث على الحاسب:

افتح خرائط جوجل على جهازك الحاسب وقم بتسجيل الدخول.

انقر على الثلاثة أسطر المكدسة في أعلى الزاوية اليسرى.

قم بالتمرير إلى أسفل العلم وانقر على نشاط الخرائط.

لحذف خريطة معينة أو خرائط انتقائية، انقر على الثلاث نقاط العمودية واختر حذف.

لحذف جميع الأماكن، انقر فوق الثلاث نقاط الرأسية قبل شريط البحث في أعلى الصفحة.

انقر فوق (حذف النشاط بواسطة).

اختر خيارك المفضل. كما يمكنك أيضًا اختيار الحذف التلقائي.

بينما تم تصميم هذه الميزة والاحتفاظ بها كإعداد افتراضي لتحسين تجربة المستخدم الإجمالية، فقد يجدها البعض بمثابة تطفل على المساحة الشخصية. كما يمكن أن تساعدك الخطوات المذكورة أعلاه في الحفاظ على تجربتك أكثر خصوصية، ويمكنك أيضًا اختيار تعطيل أو إزالة الجدول الزمني لخرائط جوجل على أجهزة آيفون أو أندرويد. وإذا كانت هناك أي معلومات أخرى ترغب في البحث عنها، فلا تتردد في زيارة القسم المخصص لخرائط جوجل على موقعنا للاطلاع على كافة التحديثات والأخبار المتعلقة بالخرائط.