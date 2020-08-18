شاومي تكشف عن السر وراء تلفازها الشفاف Mi TV LUX

كشفت شركة شاومي عن السر وراء (شاومي مي تي في لوكس) Xiaomi Mi TV LUX الذي من المقرر من أن يصبح أول تلفاز شفاف في العالم يُنتج بكميات كبيرة.

ونشرت عملاقة التقنية الصينية تفصيلًا لعملية إنتاج التلفاز، وكيف تمكنت من نقل جميع الإلكترونيات وعتاد الصوت إلى المسند الواقع أسفل التلفاز. وبوضع كل المكونات في مكان ضيق واحد، كان على شاومي توخي الحذر عند تصميم نظام التبريد، الذي أضاف إلى الرقائق الإلكترونية مشتتًا حراريًا، بالإضافة إلى أن قاعدة التلفاز مليئة بالفتحات التي تساعد في تبريد التلفاز.

وبينما يمكن جعل كل من شاشات LCD، و OLED شفافة، إلا أن شاومي اختارت شاشات OLED؛ لأنها لا تحتاج إلى إضاءة خلفية، في حين تحتاج شاشات LCD الشفافة إلى إضاءة خارجية.

وتتميز مصفوفة الألوان RGBW بتصميم فريد يتيح تغطية نصف الشاشة فقط بالبكسلات، في حين يُترك النصف الآخر شفافًا. وتكون وحدات البكسل دقيقة بما يكفي لرؤيتها على مسافة عرض عادية، وتكون الفجوات بينها دقيقة بالقدر ذاته، لذلك يمكن رؤيتها أيضًا، وكل ذلك يندمج في لوح زجاجي يبدو عاديًا.

ولحماية الشاشة، ألصقت شاومي قطعة زجاج بقياس 55 بوصة عليها باستخدام غراء قابل للمعالجة بالأشعة فوق البنفسجية. وبعد ذلك، يحيط إطار معدني رفيع بالزجاج لمنحه الصلابة.

وكانت شاومي قد أعلنت عن Mi TV LUX الأسبوع الماضي وذلك في إطار الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيسها. ويأتي التلفاز بقياس 55 بوصة مع معل تحديث قدره 120 هرتزًا، ووقت استجابة قدره 1 ميلي ثانية، ونسبة تباين 150,000:1.

ويحتوي التلفاز على 93% من ملف تعريف الألوان DCI-P3، مما يجعل الصور تنبض بالحياة مع 1.07 مليار تركيبة لونية تتجاوز بكثير ما يمكن للعين البشرية إدراكه. ويدعم التلفاز أيضًا تقنية الصوت AI Master for Audio، مما يسمح له بالكشف بذكاء عن نوع المحتوى الذي يتم تشغيله، واختيار وضع الصوت المناسب من قائمة تشمل الأفلام والموسيقى والأخبار والرياضة وغيرها.

يُشار إلى أن التلفاز متاح للشراء في الصين اعتبارًا من 16 آب/ أغسطس الجاري بسعر يعادل 7,000 دولار أميركي.