جوجل تختبر شبكة 6 جيجاهرتز سرية

تحاول شركة جوجل اختبار شبكة 6 جيجاهرتز سرية في 17 ولاية مختلفة، وذلك وفقًا لمجموعة من إيداعات لجنة الاتصالات الفدرالية (FCC) التي رصدها موقع (Business Insider)، لكن يعد من غير الواضح ما الذي تحاول عملاقة البحث اختباره بالضبط.

ووفقًا للمعلومات، فإن جوجل تريد تجربة الطيف الترددي في نطاق 6 جيجاهرتز لإنتاج معلومات فنية ذات صلة بفائدة هذه الترددات لتوفير اتصالات النطاق العريض الموثوقة.

وتقول الشركة أيضًا: إنها تتوقع إجراء التجارب على مدار 24 شهرًا، وقد طلبت إذنًا لإجراء الاختبارات في 26 مدينة وبلدة عبر 17 ولاية.

وتشمل الولايات أريزونا وكاليفورنيا وكولورادو وفلوريدا وجورجيا وإلينوي وأيوا وكانساس ونبراسكا ونيفادا ونيويورك وكارولينا الشمالية وأوكلاهوما وأوريجون وتكساس ويوتا وفيرجينيا.

وبخلاف ذلك، ليس هناك الكثير مما يمكن استخلاصه من هذه المستندات، لكن هناك الكثير من الاحتمالات لما قد تريده جوجل من شبكة 6 جيجاهرتز.

ويمكن أن تشير عبارة “توفير اتصالات النطاق العريض الموثوقة” إلى أن عملاقة البحث تريد تجربة نوع من خدمة الإنترنت المنزلية – ربما عرض مستقبلي محتمل تحت شعار (Google Fiber Webpass).

لكن قد يكون لدى جوجل استخدامات أخرى لشبكة 6 جيجاهرتز أيضًا، حيث وافقت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) حديثًا على استخدام الطيف الترددي في نطاق 6 جيجاهرتز غير المرخص، ويمكن لعدد من الأشياء الاستفادة من ذلك.

ومن المتوقع أن تبدأ الأجهزة في دعم الشبكة اللاسلكية بتردد 6 جيجاهرتز بحلول نهاية هذا العام عبر معيار (Wi-Fi 6E)، الذي يجلب الأداء العالي وزمن الوصول المنخفض ومعدلات البيانات الأسرع.

وقد يعمل الاتصال من مركبة إلى أخرى بتردد 6 جيجاهرتز، كما أن الطيف الترددي في نطاق 6 جيجاهرتز يسمح بحصول تداخل لاسلكي أقل بين الأجهزة أيضًا.

وتشير أحدث مواصفات الجيل الخامس (5G) إلى أنه يمكن استخدام الطيف الترددي في نطاق 6 جيجاهرتز غير المرخص لشبكات الجيل الخامس الخلوية.

ومن المتوقع أن يسمح الطيف الترددي في نطاق 6 جيجاهرتز باتصالات أسرع وأكثر موثوقية، بحيث يمكن لهذا الطيف تحمل نطاق ترددي أكبر من اتصالات 2.4 جيجاهرتز أو 5 جيجاهرتز.

ومثلما توفر الشبكة اللاسلكية بتردد 5 جيجاهرتز نطاقًا أقصر من الشبكة اللاسلكية بتردد 2.4 جيجاهرتز، فمن المحتمل أن يكون لشبكات 6 جيجاهرتز نطاق أقصر.

وبالرغم من أننا لا نعرف ما الذي تعمل عليه جوجل في الوقت الحالي، لكن الإيداعات تخبرنا أن عملاقة البحث تأمل في استخدام الطيف الترددي في نطاق 6 جيجاهرتز الذي تم افتتاحه حديثًا لنوع من خطة سرية ذات قيمة تجارية.