تسريب صور جديدة لهاتف Galaxy S20 FE المرتقب

نشر صاحب التسريبات الشهير (إيفاس بلاس) عبر حسابه في موقع تويتر صورًا جديدةً لهاتف لم يُعلن عنه من شركة سامسونج باسم (جالاكسي إس20 إف إي) Galaxy S20 “Fan Edtition” (FE).

وخلال الأشهر الماضية نُشرت العديد من التسريبات من مواقع وحسابات تسريبات، مثل: SamMobile، و Ice Universe، و The Elec التي ذكرت أن الهاتف سيكون نسخة أرخص من هاتف (جالاكسي إس20) الذي أُعلن عنه في وقت سابق من العام الحالي، وذلك على غرار هاتف (جالاكسي إس10 لايت) Galaxy S10 Lite الذي كان نسخة أرخص من هاتف (جالاكسي إس10) الذي أُطلق العام الماضي.

وكان موقع XDA Developers قد نشر أيضًا صورًا لهاتف (جالاكسي إس20 إف إي) Galaxy S20 FE بستة ألوان، وهي: الأزرق، والأخضر، والأبيض، والأحمر، والوردي، والبرتقالي.

ويبدو هاتف (جالاكسي إس20 إف إي) مشابهًا من حيث التصميم لهواتف (جالاكسي إس20) الحالية، خاصةً فيما يتعلق بثقب الشاشة الذي يحتوي الكاميرا الأمامية التي ذكرت تسريبات سابقة أنها ستأتي بدقة 32 ميجابكسل. وعلى ظهر الهاتف؛ هناك ثلاث كاميرات ضمن نظام مستطيل الشكل. وحسب التسريبات، ستأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 12 ميجابكسل، والثانية المخصصة للتصوير العريض بدقة 12 ميجابكسل، والثالثة المخصصة لتصوير العمق بدقة 8 ميجابكسل مع إمكانية التقريب البصري بمعدل 3x.

وتبدو الصور التي نشرها بلاس مشابهة لسلسلة من الصور غير الرسمية التي نشرها قبل أيام موقع Pricebaba مستندًا إلى معلومات من حساب التسريبات الشهير Onleaks. وذكر موقع Pricebaba أن قياس شاشة الهاتف سيكون بين 6.4 بوصات و6.5 بوصات، مما يجعله أكبر بقليل من شاشة هاتف (جالاكسي إس20 بلس). ويُشاع أن هذه الشاشة ستقدم معدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتز، وسيحتوي الهاتف معالجًا من نوع (سنابدراجون 865)، وبطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير/ الساعة.

يُشار إلى أن التسريبات الأخيرة لم تكشف عن معلومات تتعلق بموعد إعلان سامسونج عن هاتف (جالاكسي إس20 إف إي)، ولكن موقع The Elec كان قد قال في وقت سابق: إن سامسونج قد تُطلق الهاتف في شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم بسعر يعادل 759 دولارًا أميركيًا، وهو أقل من سعر 999.99 دولارًا لهاتف (جالاكسي إس20).