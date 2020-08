الحرب بين لعبة فورتنايت وآبل تتصاعد تدريجيًا

قالت شركة (Epic Games): إن شركة آبل قد هددت بمنع وصولها إلى جميع أدوات مطوري (iOS) و (Mac) كرد انتقامي على إضافتها لخيار الدفع الجديد في لعبة فورتنايت (Fortnite) الأسبوع الماضي.

وتمثل طريقة الدفع الجديدة تحايلًا على قوانين متجر (App Store)، مما دفع الشركة المصنعة لهواتف آيفون إلى حظر اللعبة من متجرها.

وردت (Epic Games) برفع دعوى قضائية بتهمة الاحتكار ضد آبل، مدعية أنها تفرض قيودًا غير قانونية على توزيع تطبيقات (iOS).

ووفقًا لرسالة من آبل، ستنهي آبل إدراج (Epic Games) في برنامج مطوري آبل، وهي عضوية ضرورية لتوزيع التطبيقات على أجهزة (iOS) أو استخدام أدوات مطور آبل، إذا لم تقم الشركة بمعالجة انتهاكاتها للاتفاقية في غضون أسبوعين.

ولن تتمكن (Epic Games) من توثيق تطبيقات (Mac) أيضًا، وهي عملية قد تمنع تثبيت فورتنايت تمامًا أو تجعل عملية التثبيت أكثر صعوبة.

وتطلب آبل أن يتم توثيق جميع التطبيقات قبل تشغيلها على إصدارات أحدث من (macOS)، حتى لو تم توزيعها خارج متجر التطبيقات.

وتقدمت (Epic Games) بطلب قضائي أولي ضد شركة آبل، تطلب من المحكمة منع الشركة من منع وصولها.

وتقول (Epic Games): إنها ستتضرر بشكل لا يمكن إصلاحه قبل وقت طويل من صدور الحكم النهائي إذا لم تحصل على الأمر القضائي.

وكتبت (Epic Games): “ستضر تصرفات آبل بشكل لا يمكن إصلاحه بسمعة (Epic Games) بين مستخدمي لعبة فورتنايت (Fortnite) وستكون العواقب كارثية على مستقبل أعمال (Unreal Engine) المنفصلة”.

وتطلب (Epic Games) من المحكمة إرجاع فورتنايت – بأسعارها المخفضة وخيار الدفع البديل – إلى متجر (App Store).

ورفضت شركة آبل التعليق على التحرك، وأشار متحدث باسم الشركة إلى بيان أصدرته آبل الأسبوع الماضي، قالت فيه: إن (Epic Games) اتخذت خطوة مؤسفة تتمثل في انتهاك إرشادات متجر التطبيقات، وإنها تبذل قصارى جهدها للعمل مع (Epic Games) لحل هذه الانتهاكات.

وتُشكل مسألة استبعاد (Epic Games) من برنامج المطورين بالكامل تصعيدًا كبيرًا في معركة عالية المخاطر.

ويُعد برنامج المطورين البوابة لنشر التطبيقات على منصات آبل، وقد يؤدي انتشار (Unreal Engine) في كل مكان إلى مشاكل تتجاوز (Epic Games) نفسها.

ويعتبر (Unreal Engine) بمثابة محرك ألعاب مجاني يتمتع بشعبية كبيرة ويستخدمه المطورون على نطاق واسع.

وتعتمد العديد من الألعاب داخل خدمة اشتراك (Apple Arcade) على (Unreal Engine)، ومن الناحية النظرية، سيضطر هؤلاء المطورون لبناء ألعاب (iOS) جديدة أو تصميم تحديثات إذا منعت آبل الوصول إلى البرنامج.

ومن الصعب معرفة مدى الضرر الذي قد تلحقه هذه الخطوة، لكن (Epic Games) تصورها على أنها كارثية.

وقالت (Epic Games): تأثير فقدان التوافق المستمر مع (Unreal Engine) يهدد قابلية المحرك للحياة ويعطل تطوير مجموعة من التطبيقات والاستخدامات التي تعتمد على رسوماته لتقديم مئات من ألعاب الفيديو.

Apple removed Fortnite from the App Store and has informed Epic that on Friday, August 28 Apple will terminate all our developer accounts and cut Epic off from iOS and Mac development tools. We are asking the court to stop this retaliation. Details here: https://t.co/3br1EHmyd8

— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) August 17, 2020