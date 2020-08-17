IBM تطرح أحدث معالج مع الاستعانة بسامسونج لتصنيعه

أعلنت شركة (IBM) خلال فعاليات مؤتمر (Hot Chips)، الذي عقد افتراضيًا هذا العام، عن معالجها الأحدث (Power10) لمراكز البيانات.

ويُعد هذا المعالج خليفة معالج (Power9)، ويمثل الجيل التالي من عائلة معالجات الشركة.

وتدعي شركة (IBM) أن (Power10) يوفر كفاءة أكبر بثلاث مرات من المعالج السابق بينما يوفر في الوقت نفسه سعة تحميل أعلى.

وقالت الشركة: إن شريحة (Power10) ستصنعها شركة سامسونج، وهي مخصصة للاستخدام بواسطة الشركات داخل مراكز البيانات.

وتم تصميم (Power10) على مدار خمس سنوات ويتميز بكونه أول معالج تجاري لشركة (IBM) مصنع وفق تقنية 7 نانومتر من سامسونج.

وتستخدم كل من (IBM) و (AMD) مصانع الرقائق الخارجية للتنافس مع إنتل، الشركة المهيمنة في مجال رقاقات المعالجات المركزية في مراكز البيانات وإحدى الشركات القلائل التي تصمم وتصنع رقاقاتها الخاصة.

قالت إنتل مؤخرًا إن الجيل القادم من تقنيات التصنيع يواجه تأخيرات يعتقد المحللون أنها ستسمح لمنافسيها بالحصول على حصة في السوق.

وأنتجت شركة (IBM) وسامسونج وأعضاء آخرون في (Research Alliance) التابع لشركة (IBM) في عام 2015 شرائح الاختبار الأولى كجزء من استثمار بقيمة 3 مليارات دولار في البحث والتطوير.

وإلى جانب توفير الطاقة، يوفر (Power10) تشفير ذاكرة الأجهزة مع تشفير أسرع بنسبة 40 في المئة بفضل نوى (AES) الجديدة والتحسينات، مثل دعم تقنيات التشفير المتماثل الشكل.

وتم تصميم (Power10) أيضًا لتوفير حماية معززة للأجهزة وقدرات عزل معززة مع البرامج الثابتة الخاصة بها.

ولطالما ركزت شركة (IBM) على أنظمة الحوسبة العالية الأداء، حيث تستخدم ثلاثة من أفضل عشرة أجهزة حاسب عملاقة في العالم شرائحها.

وقالت الشركة: إن شريحة (Power10) صُممت لتكون أسرع في مهام حوسبة الذكاء الاصطناعي من سابقتها، حيث تقوم بمثل هذا العمل أسرع 20 مرة من الجيل السابق من الشريحة.

وعلى غرار معالجات (Power) السابقة، فإن (Power10) مفتوح للترخيص والتعديل بالنسبة لأكثر من 250 عضوًا من مؤسسة (OpenPower)، من ضمنهم جوجل وإنفيديا.

وتم الإعلان عن آخر عائلة معالجات (Power) من شركة (IBM)، وهي (Power9)، في مؤتمر (Hot Chips) لعام 2016.

وعلى عكس (Power10)، فإن (Power9) يتم تصنيعه باستخدام تقنية 14 نانومتر، ويأتي بإصدارات 12 و 24 نواة.

ويعتمد الحاسوب العملاق (Summit) الموجود في مختبر أوك ريدج الوطني التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، أحد أسرع أجهزة الحاسب العملاقة في العالم، على (Power9) مع وحدات معالجة الرسومات (Nvidia Tesla).