5 تطبيقات لإنشاء التعليقات التوضيحية عند قراءة ملفات PDF في آيباد

يعد جهاز (آيباد) iPad اللوحي من آبل جهازًا مثاليًا لقراءة المستندات المختلفة والتعليق عليها، سواء كانت ملفات PDF أو كتب إلكترونية أو صفحات ويب، كما توجد بعض التطبيقات التي يمكنك استخدامها في الجهاز اللوحي لإنشاء التعليقات التوضيحية في الملفات التي تقرأها حتى تتمكن من الرجوع إليها في أي وقت.



إليك 5 تطبيقات لإنشاء التعليقات التوضيحية عند قراءة ملفات PDF في جهاز آيباد:

1- تطبيق GoodReader:

يتيح لك تطبيق GoodReader الوصول إلى المستندات وإدارتها وتنظيمها وقراءتها، فإذا كنت تتعامل باستمرار مع ملفات PDF، فإن هذا التطبيق ضروري لك، حيث يمنحك العديد من خيارات القراءة ويعرض ملفات PDF بشكل واضح، مع أدوات تحرير لإضافة تعليقات توضيحية مضمنة.

حيث يتضمن التطبيق العديد من الخيارات لتمييز النصوص، مثل: إضافة ملاحظات في هامش الصفحة باستخدام رمز الآلة الكاتبة، والتسطير، والرسم اليدوي باستخدام قلم آبل الذكي، ومزامنة الملفات المشروحة مع حاسوب ماك الخاص بك لمراجعتها بشكل أدق لاحقًا.

2- تطبيق Amazon Kindle:

يُعد تطبيق Amazon Kindle أداة شاملة لقراءة الكتب الإلكترونية حيث يحتوي على عدة ميزات، مثل: القارئ الإلكتروني وأدوات التعليقات التوضيحية وميزات إدارة المكتبات، كما يمكنك تخصيص التطبيق وفقًا لاحتياجاتك، مثل: ضبط سطوع الشاشة ونوع الخط وحجمه وغيرها من الميزات الأخرى.

كما يتيح لك التطبيق سمات خلفية مختلفة وإشارات نصية قابلة للتعديل لجعل القراءة مريحة، مع تضمين قاموس أكسفورد متكامل وميزات الترجمة، وتعمل ميزة دفتر الملاحظات على دمج جميع التعليقات التوضيحية في مكان واحد.

3- تطبيق LiquidText:

تطبيق LiquidText مصمم لتسهيل قراءة الكتب الإلكترونية وملفات PDF، حيث سقدم العديد من الأدوات، مثل: مدير ملفات لتنظيم المستندات، وإنشاء التعليقات التوضيحية، واستخراج النقاط البارزة، وتدوين الملاحظات ومشاركتها كملف نصي DOCX.

كما يمكنك استخدام التطبيق لإنشاء خرائط ذهنية أثناء القراءة، وتمييز النقاط البارزة في الكتاب الإلكتروني باستخدام قلم آبل الذكي، والاطلاع على جميع التعليقات التوضيحية في مكان واحد.

4- تطبيق MarginNote:

تطبيق MarginNote هو عبارة عن نظام إدارة مستندات، ويتيح لك ثلاث علامات تبويب أساسية في الجهة اليمنى من الشاشة الرئيسية، هي: (مستند) Document لتنظيم الكتب الإلكترونية، و (الدراسة) Study لإنشاء الملاحظات، و (مراجعة) Review لتحويل الملاحظات التي أنشأتها إلى بطاقات تعليمية.

كما يمكنك ربط التطبيق بتطبيق (Evernote) الشهير للوصول إلى جميع ملاحظاتك، والخرائط الذهنية، والمخططات التفصيلية من أي جهاز، كما يقدم التطبيق متصفح ويب مدمج للبحث عن الكلمات الرئيسية، حيث يدعم كل من Wikipedia وGoogle Scholar وترجمة جوجل.

5- تطبيق Diigo:

إذا كنت تقضي الكثير من الوقت في قراءة المحتوى عبر الإنترنت، فيمكنك استخدام تطبيق Diigo الذي يتكامل مع متصفح جوجل كروم لتمييز النصوص وإنشاء تعليقات توضيحية مباشرة في متصفح الويب وحفظها في (مكتبتك) My Library للرجوع إليها لاحقًا أو مشاركتها في تطبيق ملاحظة آخر، مثل: Evernote أو OneNote.