هل سيحصل هاتفك على تحديث أندرويد 10 أم لا؟ تحقق من القائمة

أندرويد 10 يصل بشكل تدريجي لمجموعة من الأجهزة، وسواءً كنت متحمسًا لإعدادات الأذونات الجديدة للتطبيقات أو الوضع المظلم الرائع، فهناك الكثير من الأسباب التي تجعلك حريصًا على وصول نظام أندرويد 10 إلى هاتفك.

كما هو الحال مع جميع تحديثات أندرويد، هناك فرق بين وقت إطلاق جوجل للبنية النهائية والوقت الذي يصل فيه البرنامج الجديد بالفعل إلى هاتفك الذكي، لكن اليوم، سنلقي نظرة على جميع الشركات الرئيسية المصنعة لهواتف أندرويد التي سيصل نظام أندرويد 10 إلى هواتفها.

هواتف جوجل:

لنبدأ بهواتف شركة جوجل، سلسلة (Pixel)، التي تم ضمان وصول نظام أندرويد 10 لكل جهاز (Pixel) موجود في القائمة التالية:

Pixel 4a

Pixel 4 / Pixel 4 XL

Pixel 3a / Pixel 3a XL

Pixel 3 / Pixel 3 XL

Pixel 2 / Pixel 2 XL

Pixel / Pixel XL

اعتبارًا من 3 سبتمبر 2019، بدأ وصول نظام أندرويد 10 لجميع هذه الهواتف، مما يجعلها الدفعة الأولى من الهواتف التي يتم التعامل معها من قبل هذا النظام.

هواتف سامسونج:

تعد شركة سامسونج اللاعب الأكبر في سوق هواتف أندرويد، فضلاً عن كونها أكبر لاعب في عالم الهواتف الذكية بأكمله، حيث أصدرت سامسونج تحديث أندرويد 10 الخاص بها للأجهزة التالية:

Galaxy Note 20 و Note 20 Ultra

Galaxy S20 و S20+ و S20 Ultra

Galaxy Z Flip و Z Flip 5G

Galaxy S10 و S10+ و S10e و S10 Lite

Galaxy S9 و S9+

Galaxy Note 10 و Note 10+ و Note 10 Lite

Galaxy Note 9

Galaxy A71

Galaxy A70/A70s

Galaxy A51

Galaxy A50

Galaxy A30s

Galaxy A20/A20s

Galaxy A11

Galaxy A10

هواتف إل جي:

في السنوات الأخيرة، اشتهرت شركة إل جي بتحديثات أندرويد البطيئة وغير المتسقة، يؤلمنا أن نقول ذلك، لكن هذه هي الحقيقة، واعتبارًا من الآن، قامت شركة إل جي بتحديث الهواتف التالية إلى أندرويد 10:

LG Velvet

LG G8

LG G8X

LG G7 / G7 One

LG V60

LG V50

LG V40

LG Q60

كما أعلنت شركة إل جي عن باقي الخطط لتحديث أندرويد 10 الخاصة بها في 24 يناير، حيث قيل إن الهواتف التالية ستحصل على أندرويد 10 في وقت ما:

LG K40s

LG K50

LG K50s

LG Q60

هواتف هواوي:

تعد شركة هواوي واحدة من أكبر شركات الهواتف الذكية في العالم، حيث تتراوح أجهزتها من الهواتف الرائدة المتطورة إلى خيارات الميزانية المنخفضة التكلفة، حيث تم بالفعل تحديث جميع هواتف الشركة الحالية تقريبًا إلى أندرويد 10، بما في ذلك:

سلسلة P40

سلسلة P30

سلسلة P20

سلسلة Mate 20

سلسلة Mate 10

Huawei Mate X / Mate Xs

Honor 30 / 30 Pro

Honor 20 / 20 Pro / 20 Pro Lite

Honor 20S

Honor View 20

Honor 10

Honor View 10

Honor 9X / 9X Pro

Honor 8X

هواتف موتورولا:

اعتادت شركة موتورولا أن تكون في الصدارة عندما يتعلق الأمر بتحديثات أندرويد، ولكن في السنوات الأخيرة، أصبحت الشركة أبطأ وأكثر تعارضًا مع كيفية تعاملها مع البرامج الجديدة، واعتبارًا من الآن، هذه هي جميع هواتفها التي حصلت على تحديث أندرويد 10 بنجاح:

Motorola Edge / Edge+

Moto G8 Plus

Moto G7

Moto G7 Power

Moto G7 Plus

Moto Z4

Motorola One

Motorola One Action

Motorola One Power

Motorola One Vision

Motorola RAZR

Moto E 2020

هناك عدد قليل من الهواتف الأخرى التي نتوقع أن تحصل على نظام أندرويد 10 في وقت ما، وهذه الهواتف هي:

Moto G8

Moto G8 Play

Moto G7 Play

Moto Z3

Moto Z3 Play

Motorola One Zoom

Motorola One Macro

هواتف نوكيا:

تعمل نوكيا بجد لتحديث مجموعة من هواتفها إلى نظام أندرويد 10، وتشمل القائمة التي تعمل بهذا النظام الآن:

Nokia 9 PureView

Nokia 8.1

Nokia 8 Sirocco

Nokia 7.2

Nokia 7.1

Nokia 7 Plus

Nokia 6.2

Nokia 6.1 Plus

Nokia 6.1

Nokia 5.3

Nokia 5.1 Plus

Nokia 4.2

Nokia 3.2

Nokia 3.1 Plus

Nokia 3.1

Nokia 3V

Nokia 2.3

Nokia 2.2

Nokia 1 Plus

Nokia 1

في وقت ما في الربع الثاني من عام 2020، تقول نوكيا إنها ستقوم أيضًا بتحديث هذه الهواتف إلى أندرويد 10:

Nokia 5.1

Nokia 3.1

Nokia 2.1

هواتف ون بلس:

تروج شركة ون بلس للتحديثات السريعة لأحدث إصدار من أندرويد كميزة لهواتفها. لقد أثبتت الشركة مرارًا وتكرارًا أن تحديثات النظام الأساسي يمكن إجراؤها بسرعة وبدون أخطاء إلى حد ما، وهذا لم يتغير مع نظام أندرويد 10.

إليك هواتف ون بلس التي يتوفر لها نظام أندرويد 10 الآن: