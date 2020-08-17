هل ستتلقى هواتف هواوي المزودة بخدمات جوجل تحديثات جديدة؟

انتهى الترخيص العام المؤقت الذي يسمح لشركة هواوي بإجراء أعمال محدودة مع الشركات الأمريكية في 13 أغسطس، حيث كان الغرض الأصلي من الترخيص هو منح شركات الاتصالات الأمريكية الوقت لاكتشاف بدائل لشركة هواوي للإشراف على البنية التحتية التي كانت تستخدمها، ومع ذلك، فقد تم الإبقاء أيضًا على تطبيقات وخدمات جوجل على قيد الحياة في هواتف هواوي التي تم إطلاقها قبل إدراج الشركة في الحظر التجاري في مايو 2019. علاوةً على ذلك، سمح الترخيص لشركة جوجل بتوفير تحديثات برامج أندرويد وتصحيحات الأمان لأجهزة هواوي القديمة.

ماذا يعني ذلك لأصحاب هواتف هواوي؟

لن تتأثر جميع هواتف هواوي بهذا التطور الأخير، فقط تلك الأجهزة التي لا يزال لديها خدمات جوجل للجوال قد تتوقف – بما في ذلك الهواتف الرائدة، مثل (P30) – عن الحصول على نظام التشغيل أندرويد أو تحديثات الأمان من الآن وصاعدًا، كما لن يتم تحديث تطبيقات جوجل أيضًا على هذه الهواتف القديمة إذا ظل الترخيص المؤقت معلقًا.

وفي الوقت نفسه، لن تتأثر هواتف هواوي التي تم إصدارها بعد دخول الحظر التجاري في مايو 2019 حيز التنفيذ، حيث يستخدمون إصدارًا مفتوح المصدر من نظام أندرويد، ويتلقون التحديثات مباشرة من شركة هواوي، وليس من شركة جوجل.

قال متحدث باسم هزازي لصحيفة (The Washington Post) إن الشركة تراقب الوضع وتقييم التأثير المحتمل.

لم تعلق شركة جوجل على مستقبل تحديثات أندرويد لهواتف شركة هواوي. وقال المتحدث باسم الشركة للصحيفة إن الترخيص المؤقت هو الذي سمح لها بتقديم تحديثات البرامج لهواتف هواوي، ملمحًا إلى أنه بدونها، يمكن أن تتوقف التحديثات.

في الوقت الحالي، سيتعين على مالكي الهواتف الذكية من شركة هواوي، الذين يمكنهم الوصول إلى خدمات جوجل البقاء على وضعهم الحالي حتى إشعار آخر من الشركة أو وزارة التجارة الأمريكية.

كما يعلم الجميع، إن الوضع ليس مبشرًا،حيث منعت الولايات المتحدة أيضًا وصول العملاق الصيني إلى شركات تصنيع الرقائق العالمية وأعلنت أن العملاق الصيني يشكل خطرًا على الأمن القومي الأمريكي.

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