هاتف “جالاكسي نوت 20 ألترا” من سامسونج ينجو من اختبار المتانة

أخضعت إحدى قنوات يوتيوب الشهيرة – المتخصصة في اختبارات المتانة – هاتف سامسونج الأحدث جالاكسي نوت 20 ألترا Galaxy Note 20 Ultra، لعدد من الاختبارات، بما في ذلك الحرق والانحناء، فضلًا عن الخدش بأدوات حادة.

وحصلت قناة JerryRigEverything، المعروفة بأنها إحدى أكثر القنوات “تطرفًا” في اختبارات المتانة، على هاتف جالاكسي نوت 20 ألترا، ثم عرضت نتائج الاختبار التي أكدت أن الجهاز يتمتع على غرار سلفه (جالاكسي نوت10 بلس)، وهواتف جالاكسي إس 20– التي أُطلقت في وقت سابق من العام الحالي – بالمتانة المطلوبة.

وبدأت قناة JerryRigEverything الاختبار بخدش الشاشة التي تمكنت من تحمل حتى المستوى السادس من الخدش المتعمد بأداة معدنية حادة، أما في المستوى السابع، فقد بدأت الخدوش تظهر بوضوح على الشاشة. ومع أن الهاتف يعد الأول في اعتماد زجاج (جوريلا جلاس فيكتوس) Gorilla Glass Victus إلا أنه لا فرق في المتانة عن الجيل السابق من الزجاج: (جوريلا جلاس 6).

ولأن إطار الهاتف مصنوع من الألمنيوم مع طبقة، فإن خدشه بشفرة أسفر عن نزع الطبقة الملونة فقط، أما ظهر الهاتف المحمي أيضًا بطبقة من زجاج (جوريلا جلاس فيكتوس) فقد تحمل الخدش باستخدام الشفرة، تمامًا مثل واجهة الهاتف.

وبفضل الجسم المحمي بالزجاج، فقد بائت محاولات قناة JerryRigEverything في سبيل ثني الجهاز، بالفشل، وذلك على غرار هاتف هواتف سامسونج الرائدة الأخيرة. كما أن الزجاج الحامي للكاميرات الأمامية والخلفية نجح في التصدي لمحاولات الخدش باستخدام الشفرة.

أما بالنسبة لاختبار الحرق، فقد كان هاتف جالاكسي نوت 20 ألترا قويًا بما يكفي ليتحمل الحرق المتعمد للشاشة حتى 32 ثانية، ولكن بعدئذ ظهر حرق في الشاشة لم يختفي كالمعتاد في الهواتف السابقة.

يُشار إلى أن شركة سامسونج كانت قد أعلنت عن هاتف جالاكسي نوت 20 ألترا، إلى جانب هاتف جالاكسي نوت 20، في 5 آب/ أغسطس الجاري، وسيبدأ طرحه للبيع في معظم دول العالم اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل.