مايكروسوفت: لا يمكنك إلغاء تثبيت متصفح إيدج

أكدت شركة مايكروسوفت أن مستخدمي نظامها التشغيلي ويندوز 10 لا يمكنهم إلغاء تثبيت أحدث إصدار من متصفحها للويب إيدج (Edge).

وبالرغم من أن متصفح إيدج الجديد هو متصفح جيد جدًا بالمقارنة مع متصفح كروم من جوجل، إلا أنه لا يزال مزعجًا للغاية نظرًا لأنه لا يمكن للمستخدمين تجاهل التحديث بسهولة.

وذكرت العديد من تحليلات تقنيات البيع أن مايكروسوفت لا تتلقى دائمًا تقييمات ممتازة من مستخدميها والشركات الأخرى، حتى لو كانت تقدم منتجات ممتازة.

ويشتكي المستخدمون من المشكلة التي يواجهونها مع متصفح إيدج الجديد، كما وصف مستخدمون آخرون المتصفح الجديد بأنه برنامج ضار بعد أن تم إجبارهم على اعتماد المتصفح الجديد على أنظمة ويندوز 7.

وأصدرت شركة مايكروسوفت تحديثًا على موقع الدعم الخاص بها، وأوضحت أنه سيتم توجيه جميع مستخدمي ويندوز من متصفح إيدج القديم إلى الجديد.

وقالت عملاقة البرمجيات أيضًا: إن المستخدمين سيكون لديهم السيطرة الكاملة عند نقل بياناتهم الشخصية من متصفح إيدج القديم إلى أحدث إصدار.

وأضافت “نريد التأكد من أن جميع عملاء ويندوز لديهم أحدث نسخة من متصفح إيدج للأداء والخصوصية والأمان والإنتاجية وميزات الدعم التي يقدمها”.

ومع ذلك، فقد أكدت أنه لا يمكن إزالته أو تغيير الإصدار مرة أخرى إلى الإصدار القديم من إيدج نظرًا لأنه مضمن بالفعل في تحديث نظام ويندوز.

ويسأل الكثير من الناس لماذا تفرض الشركة منتجًا على أجهزتهم، وأوضح أحد الباحثين أن متصفح إيدج يمثل الطريقة الوحيدة لتنزيل المتصفحات الأخرى التي يفضل المستخدمون استخدامها.

واختارت مايكروسوفت نهجًا تدريجيًا لعملية الطرح، لكنها تدفع الآن المتصفح الجديد لجميع المستخدمين.

وبمجرد اكتمال الانتقال إلى الإصدار الجديد، لن يتمكن المستخدمون بعد ذلك من إلغاء تثبيت متصفح إيدج الجديد المستند إلى (Chromium) من أجهزة الحاسب عبر الطريقة التقليدية.

وتم إطلاق متصفح (Edge) الجديد في شهر يناير، ليحل محل الإصدار القديم المستند إلى (HTML) والمعروف الآن باسم (Edge Legacy).

ووفقًا لإحصائيات (StatCounter)، يمتلك متصفح (Edge Legacy) نسبة 0.98 في المئة فقط من سوق المتصفحات، مقارنةً بنسبة 65.89 في المئة لمتصفح كروم.

ومن خلال التحول إلى إصدار جديد ومحسن يستند إلى (Chromium)، فإن مايكروسوفت تأمل في الحصول على موطئ قدم في السوق.