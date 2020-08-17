إنه لأمر رائع أن تشاهد فيديو يوتيوب المفضل لديك مرارًا وتكرارًا، سواء كان مقطعًا قصيرًا مضحكًا أو ألبومًا تم إصداره حديثًا، فإننا نضغط على (تكرار) في نهاية الفيديو عندما يكون مسليًا. ومع ذلك، فإن النقر على زر التكرار بعد كل جولة يمكن أن يكون مملاً. لذا، إذا كنت تريد تكرار مقاطعك المفضلة تلقائيًا، دعني أوضح لك كيفية تكرار مقطع فيديو في يوتيوب باستخدام الهاتف الذكي والحاسب.

كيفية تكرار مقطع فيديو في يوتيوب على نظامي iOS وأندرويد:

قم بتشغيل تطبيق يوتيوب على هاتفك.

افتح الفيديو المفضل لديك الذي تشاهده بشكل متكرر.

اضغط على أيقونة (إضافة إلى قائمة التشغيل) في الجزء الأعلى من الشاشة.

من الخيارات، اختر (+ إنشاء قائمة تشغيل جديدة).

قم بتسمية قائمة التشغيل عن طريق كتابة اسمها في حقل العنوان.

انقر فوق (إنشاء) لإكمال قائمة التشغيل الخاصة بك.

اضغط على أيقونة (إضافة إلى قائمة التشغيل) مرة أخرى.

الآن من خيارات قائمة التشغيل، اختر القائمة التي أنشأتها ثم اضغط على تم.

الآن للوصول إلى قائمة التشغيل، انتقل إلى قسم المكتبة الموجود في الركن الأيمن السفلي من التطبيق.

حدد قائمة التشغيل التي أنشأتها وافتح مقطع الفيديو الذي أضفته.

انقر الآن على سهم القائمة المنسدلة في الزاوية أسفل شاشة الفيديو.

انقر فوق أيقونة التكرار لتكرار هذا الفيديو على هاتفك.

لست بحاجة إلى النقر على أيقونة التكرار في كل مرة بعد انتهاء الفيديو، حيث سيتم تكراره تلقائيًا، وستستمر في الاستمتاع به.

ملاحظة: احتفظ بفيديو واحد فقط في قائمة التشغيل هذه. لأن بخلاف ذلك – إذا أضفت عدة فيديوات – سيقوم يوتيوب بتشغيلها في سلسلة ويستمر في تشغيل قائمة التشغيل بأكملها بشكل متكرر.

كيفية تكرار الفيديو على جهاز الحاسب:

إذا كنت تميل إلى تصفح منصة يوتيوب على الشاشات الكبيرة باستخدام أجهزة (Mac) أو حواسيب ويندوز، فإن تكرار مقطع الفيديو المفضل لديك أسهل من أي وقت مضى.