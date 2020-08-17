كيفية الحصول على خصم الطالب في أدوبي Creative Cloud

إذا كنت طالبًا يعتمد على تطبيقات أدوبي الإبداعية للمساعدة في التصاميم أو عملك الفني، فهذا هو الوقت المناسب للتسجيل في Creative Cloud، ففي الوقت الحالي، الطلاب مؤهلون للحصول على خصم هائل بنسبة 65 في المئة على مجموعة البرامج الكاملة، والتي تشمل برامج مثل فوتوشوب و(InDesign).

للأسف، أوقفت شركة أدوبي الآن تراخيص Creative Cloud المجانية مؤقتًا، والتي قدمتها في مارس للطلاب الذين أجبروا على الدراسة من المنزل خلال الأيام الأولى للوباء العالمي. لكن يوجد خصم لا يزال يمثل توفيرًا كبيرًا في رسوم الاشتراك الشهرية أو السنوية المعتادة في Creative Cloud.

إذا ذهبت للدفع الشهري، ستوفر 33 دولارًا مقارنة بالسعر القياسي لاشتراك جميع التطبيقات. وتكون المدخرات متطابقة تقريبًا إذا اخترت خطة سنوية مدفوعة مسبقًا، حيث ستدفع مع تخفيض خصم الطالب 360 دولارًا، حيث إن السعر المعتاد يبلغ 599.98 دولارًا للعام بأكمله.

ولكن ما هي فوائد الاشتراك في Creative Cloud وما هي أفضل طريقة للحصول على الخصم؟ في هذا المقال، سنجيب على كلا السؤالين، بالإضافة إلى عرض ما تحصل عليه من خلال الاشتراك في جميع تطبيقات أدوبي حتى تتمكن من تحديد ما إذا كان هذا هو الشيء المناسب لك.

لماذا يجب التسجيل في أدوبي Creative Cloud؟

كما يوحي الاسم، فإن Creative Cloud عبارة عن مجموعة من أكثر من 20 تطبيقًا لسطح المكتب والجوال تمنحك أدوات احترافية للتصميم والتصوير الفوتوغرافي والفيديو وإنشاء (UX)، بالإضافة إلى أشياء أخرى. بشكل أساسي، إذا كنت ترغب في إنشاء أي شيء مرئي، للطباعة أو الويب، فمن المحتمل أن يكون لدى Creative Cloud الأدوات التي تساعدك في صنعه.

كما يعني جانب الاشتراك السحابي أنك لا تملك البرنامج الذي تستخدمه، وإذا قمت بإلغاء المدفوعات، فلن يكون بإمكانك الوصول إلى هذه التطبيقات، لكن النظام له فوائد أيضًا، حيث تدفع أدوبي التحديثات المنتظمة للتطبيقات وتمنحك أيضًا 100 جيجابايت من التخزين السحابي.

يتم أيضًا دمج تطبيقات Creative Cloud بشكل جيد جدًا مع بعضها البعض، مما يعني أنه من السهل التبديل بين العديد من التطبيقات في اشتراك جميع التطبيقات.

كيف يمكن الحصول على خصم الطالب؟

بطبيعة الحال، يجب أن تكون طالبًا حاليًا حتى تتأهل للحصول على خصم Creative Cloud بنسبة 65 في المئة. وفقًا لشروط وأحكام أدوبي كما يجب أن يكون عمرك 13 عامًا على الأقل وأن تكون مسجلاً في إحدى هذه المؤسسات الثلاث: