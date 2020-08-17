كيف يمكنك إيجاد سماعة سامسونج اللاسلكية Galaxy Buds المفقودة؟

توفر شركة سامسونج سماعات الأذن اللاسلكية (جالاكسي بودز) Galaxy Buds و (جالاكسي بودز لايف) Galaxy Buds Live بتصميمات أنيقة وتجربة صوت مميزة وبالطبع حجم صغير، مما يجعلها عرضة للفقدان بسهولة، ولهذا السبب قامت الشركة بتوفير ميزة تُسمى (Find My Earbuds) ضمن تطبيق (Galaxy Wearable) للمساعدة في العثور على سماعة الأذن إذا فُقدت.

فيما يلي كيفية لإيجاد سماعة سامسونج اللاسلكية Galaxy Buds المفقودة بسهولة:



يمكنك استخدام ميزة (Find My Earbuds) للعثور على سماعة سامسونج اللاسلكية Galaxy Buds المفقودة، من خلال الخطوات التالية:

افتح تطبيق (Galaxy Wearable) في هاتفك.

اضغط على خيار (Find My Earbuds)، ثم اضغط على زر (ابدأ) Start.

بمجرد اكتمال عملية البحث، ستسمع صوت صفير عالي ينبعث من سماعة سامسونج اللاسلكية Galaxy Buds المفقودة، وسوف يرتفع صوت هذا الصفير تدريجيًا لمدة ثلاث دقائق، مما يمنحك بعض الوقت لتحديد مكان سماعة الأذن المفقودة.

بعد تحديد موقع سماعة الأذن، اضغط على خيار (إيقاف) Stop.

يوصى بعدم ارتداء سماعة الأذن الموجودة عند البحث عن الأخرى حتى لا يتضرر سمعك، أو يمكنك استخدام ميزة كتم صوت إحدى سماعات الأذن في تطبيق (Galaxy Wearable) لتحديد مكان السماعة المفقودة.

ملاحظة: إذا لم تتمكن من تحديد موقع سماعة الأذن من خلال التطبيق، أو إذا كانت سماعة الأذن خارج نطاق اتصال البلوتوث – 32 قدمًا تقريبًا – أو كانت غير مشحونة، فسيظهر لك تنبيه في شاشة التطبيق يُخبرك أنها (غير متصلة) Disconnected.

بالإضافة إلى ذلك إذا وُجد أي شيء يمنع مستشعر الأشعة تحت الحمراء من تحديد موقع السماعة، مثل: حاجز صلب أو وجود السماعة نفسها في موقع بعيد، فقد يكون من المستحيل على هاتفك تحديد موقعه.

وإذا كنت تستخدم سماعات طراز (جالاكسي بودز) Galaxy Buds الأصلية وفقدت إحداها، فيمكنك التواصل مع فريق دعم شركة سامسونج، أو البحث عن مركز خدمة معتمد وشراء سماعة واحدة بديلة لما فقدتها، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على طرز سماعات (+Galaxy Buds) أو (Buds Live) نظرًا لأن فقدان إحدى السماعتين لا يقع ضمن الضمان، ومن ثم يتعين عليك شراء سماعات جديدة. وبذلك سيصبح لديك ثلاث سماعات أذن وحقيبتين شحن.

