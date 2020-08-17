فيفو تعلن عن هاتفي iQOO 5 و iQOO 5 Pro

أطلقت شركة فيفو اليوم خلال حدث في الصين (iQOO 5) و (iQOO 5 Pro)، مع حل الشحن السريع (FlashCharge) بقدرة 120 واط وكاميرا تذكرنا بكاميرا هاتف (+Vivo X50 Pro).

وتكتسب العلامة التجارية الفرعية (iQOO) التابعة لشركة فيفو أرضية ثابتة في الصين والأسواق الأخرى، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى بعض التقنيات المبتكرة من الشركة الأم.

وتعد الأجهزة، مثل (iQOO 3)، واحدة من أرخص هواتف (Snapdragon 865) الموجودة، في حين كانت الشركة تستحوذ أيضًا على حل الشحن السريع بقدرة 120 واط.

وزودت الشركة السلسلة الجديدة بشاشة من نوع (AMOLED) بقياس 6.56 إنشات وتدعم معدل التحديث 120 هرتز مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20:9، وتدعم سطوع بمقدار 1300 شمعة، مع مجموعة ألوان (P3) بنسبة 100 في المئة، وميزة (+HDR10).

وتتميز شاشة هاتف (iQOO 5) بأنها مسطحة، بينما يتميز (5 Pro) بشاشة ذات حواف منحنية، وجهرت الشركة هذه الهواتف بقارئات بصمات الأصابع المدمجة تحت الشاشة مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

وبالنسبة للجزء الخلفي، يأتي كلا الهاتفين بكاميرا ثلاثية مع مستشعر رئيسي من سامسونج (ISOCELL GN1) بدقة 50 ميجابكسل، كما أن الكاميرا ذات الزاوية الواسعة للغاية بدقة 13 ميجابكسل مع مجال رؤية 120 درجة موجودة في كلا الهاتفين.

وتختلف العدسة الثالثة، حيث يحصل (iQOO 5) على مستشعر عمق بدقة 13 ميجابكسل، بينما يحصل (Pro) على مستشعر (Periscope) بدقة 8 ميجابكسل داعم لميزة التكبير البصري (OIS) بقدرة 5X والتكبير الرقمي (EIS) بقدرة 60X.

ويمكن لكلا الهاتفين تسجيل فيديوهات بدقة 8K، ويدعم (iQOO 5) ميزة التكبير الرقمي (EIS) بقدرة 20X.

وتأتي الأجهزة مع نظام تبديد حرارة بالتبريد السائل، وتعمل بنظام التشغيل أندرويد 10 المستند إلى واجهة المستخدم (iQOO UI 5.0)، كما أنها تتضمن مكبرات صوت ستيريو مع شريحة صوت مدمجة، ودعم الصوت العالي الدقة.

ويحتوي (iQOO 5) على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع بقدرة 55 واط، بينما يحتوي (Pro) على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير مع شحن سريع بقدرة 120 واط (FlashCharge).

ويسمح حل الشحن السريع بقدرة 120 واط بشحن البطارية من نسبة 0 في المئة إلى نسبة 50 في المئة خلال 5 دقائق، بينما يستغرق الشحن الكامل نحو 15 دقيقة.

ويتوافق الشاحن السريع (FlashCharge) مع ما يصل إلى 65 واط من معيار (USB PD) ويأتي بكابل طوله 1.5 مترًا، لذا يمكنك استخدامه لشحن أجهزة الحاسب المحمولة أيضًا.

ويأتي كلا الهاتفين مع معالج (Snapdragon 865) من كوالكوم، إلى جانب كميات مختلفة من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع (LPDDR5) ومساحة التخزين الداخلية من نوع (UFS 3.1).

وتتوفر الأجهزة في الصين بالأسعار التالية:

iQOO 5:

8 جيجابايت + 128 جيجابايت: بنحو 576 دولارًا أمريكيًا.

12 جيجابايت + 128 جيجابايت: بنحو 619 دولارًا أمريكيًا.

12 جيجابايت + 256 جيجابايت: بنحو 662 دولارًا أمريكيًا.

iQOO 5 Pro:

8 جيجابايت + 256 جيجابايت: بنحو 720 دولارًا أمريكيًا.

12 جيجابايت + 256 جيجابايت: بنحو 792 دولارًا أمريكيًا.

ومن غير المعروف حاليًا هل ستتوفر هذه الأجهزة خارج الصين.