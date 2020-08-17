صفقة اليوم.. تأهل للحصول على شهادة سيسكو في الشبكات CCNA لعام 2020 مع خصم 94%

الدورة الكاملة للتأهيل لاختبار شهادة سيسكو في الشبكات CCNA لعام 2020 – The Complete 2020 Cisco CCNA Certification Prep Course.

عدد الدروس: 64.

المدة: 30 ساعة.

تعتبر الشبكات من أهم مجالات تكنولوجيا المعلومات، حيث تعمل الشركات من جميع الأحجام على تثبيت أنظمة جديدة لتعزيز بنيتها المعلوماتية، وتُعد شركة (سيسكو) Cisco من أهم الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الشبكات، بفضل التطوير المستمر لأجهزتها وخدماتها.

إذا كنت ترغب في احتراف مجال الشبكات فمن الأفضل لك الحصول على إحدى شهادات سيسكو الرسمية حيث ستساعدك كثيرًا في حياتك المهنية.

ستساعدك هذه الدورة التدريبية على التأهل لاختبار شهادة (CCNA 200-301) في الشبكات – التي تعتبر بمثابة المعيار القياسي في هذا المجال لمسؤولي الشبكات، ومهندسي الدعم الفني، ومسؤولي مراكز البيانات – كما ستساعدك في التعرف على التوجهات الحديثة في مجال الشبكات وفهمها، مثل: الأتمتة والبرمجة، وكيفية إعداد الشبكة السلكية واللاسلكية لنموذج اتصال الإنترنت الجديد، وكيفية تنفيذ حلول سيسكو للشبكات وإدارتها، وكذلك أساسيات أمان الشبكات.

ستتعرف أيضًا على (الشبكات المُعرّفة برمجيًا) Software-Defined Networking التي تُعرف اختصارًا باسم SDN، وما هو الفرق بين الشبكات التقليدية والشبكات القائمة على البرمجيات.

كما ستتعرف على خصائص واجهات التطبيقات البرمجية للشبكات المستندة إلى REST، وكيفية تشفير البيانات عبر الشبكة، بالإضافة إلى التعرف على التهديدات ونقاط الضعف في الشبكات لتأمينها.

وقت الوصول للمحتوى: عام واحد.

مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام الدورة التدريبية.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 295 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 19 دولارًا.

نسبة الخصم: 94%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

إذا كنت تريد الحصول على المزيد من الدورات التدريبية لاحتراف مجال الشبكات، والأمن الإلكتروني، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وعلوم البيانات، والبرمجة، وتطوير العمليات DevOps، والتسويق الإلكتروني، والتصميم الجرافيكي، والتصوير الفوتوغرافي، وغير ذلك الكثير، يمكنك زيارة رابط صفقة اليوم للحصول على المزيد من الصفقات بعروض مغرية للغاية.

فيما يلي المواضيع التي تتضمنها هذه الدورة التدريبية:

Network fundamentals

Network access

IP connectivity

IP services

Security fundamentals

Automation and programmability

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