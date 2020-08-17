صفقة اليوم.. الحزمة الشاملة لتعلم إطلاق مشروعك التجاري على الإنترنت مع خصم 99%

- الحزمة الشاملة لتعلم كيفية إطلاق مشروعك التجاري على الإنترنت The Ultimate Build Your Dream Business Bundle.
- عدد الدورات: 6.
- عدد الدروس: 96.
- المدة: 23 ساعة.
- بالنظر إلى مدى التطور التكنولوجي الذي نشهده خلال الفترة الأخيرة، فليس هناك وقت أفضل من ذلك لبدء إطلاق مشروعك التجاري على الإنترنت، فكل ما تحتاج إليه هو حاسوب متصل بالإنترنت فقط لتحويل هوايتك إلى مصدر لكسب المال.
- ستساعدك هذه الحزمة على تعلم كيفية تصميم موقع (ووردبريس) WordPress لعلامتك التجارية من نقطة الصفر، واكتشاف الأدوات التي تساعدك على تحسينه بالكامل من أجل التميز في مجال التجارة الإلكترونية، وكيفية تحميل منتجات جديدة إلى متجرك، واستعراض مراجعات العملاء، وإعداد فئات للمنتجات الفردية، وتحديد الأسعار، وغير ذلك الكثير.
- كما ستتعلم كيفية إنشاء نظام جاهز لتحويل زوار موقعك إلى عملاء محتملين، وإنشاء مسارات مبيعات مربحة لتحويل عملائك إلى مشترين دائمين.
- تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية إنشاء (موقع ويب هجين) Hybrid Website – حيث يتضمن هذا النوع من المواقع عناصر ثابتة وهي صفحات HTML، وعناصر ديناميكية متعددة – لزيادة سرعة تحميل المحتوى، مما يؤدي إلى زيادة الزيارات، ومن ثم زيادة المبيعات.
- كما تتضمن دورة تدريبية أخرى حول كيفية إعداد مدونتك بشكل صحيح وتقديم محتوى جيد، حتى تتمكن من التواصل مع الجمهور الصحيح، وتكوين قاعدة عملاء قوية لبيع منتجاتك وخدماتك.
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
3000 دولارٍ.
- السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 99%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
إذا كنت تريد الحصول على المزيد من الدورات التدريبية لاحتراف إدار المشاريع، والتسويق الإلكتروني، والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، وتطوير العمليات DevOps، والتصميم، وغير ذلك الكثير، يمكنك زيارة رابط صفقة اليوم للحصول على المزيد من الصفقات بعروض مغرية للغاية.
فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Website, Traffic, and Customers: Intro to the WTC System
- Build a Money-Making Website with the Hybrid Website System
- How to Build the Best WordPress Website for Your Brand
- The Ultimate Income-Earning Blogging Blueprint
- How to Create a Professional Website
- How to Create an eCommerce Website with WordPress