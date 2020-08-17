صفقة اليوم.. الحزمة الشاملة لتعلم إطلاق مشروعك التجاري على الإنترنت مع خصم 99%

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم كيفية تصميم موقع (ووردبريس) WordPress لعلامتك التجارية من نقطة الصفر، واكتشاف الأدوات التي تساعدك على تحسينه بالكامل من أجل التميز في مجال التجارة الإلكترونية، وكيفية تحميل منتجات جديدة إلى متجرك، واستعراض مراجعات العملاء، وإعداد فئات للمنتجات الفردية، وتحديد الأسعار، وغير ذلك الكثير.