صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في منصة Resoume لإنشاء سيرة ذاتية احترافية مع خصم 63%

إذا كانت كل بيانات موجودة بالفعل في حسابك على (لينكدإن) LinkedIn، فلن تحتاج إلى إضاعة الوقت وإنشاء سيرتك الذاتية من البداية، حيث يمكنك تحميل بياناتك في منصة (Resoume)، وتحريرها بسهولة عن طريق قائمة كاملة من خيارات التحرير حتى تتمكن من اختيار السِمة التي تناسبك، وتعديل الألوان والخطوط أو أي عنصر في سيرتك الذاتية تقريبًا وفقًا لما يناسبك.