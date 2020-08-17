صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في منصة Resoume لإنشاء سيرة ذاتية احترافية مع خصم 63%

- الاشتراك مدى الحياة في منصة (Resoume) لإنشاء سيرة ذاتية احترافية Resoume Resumé Creator: Lifetime Subscription.
- يعتبر ملف السيرة الذاتية الاحترافي هو الخطوة الأولى للحصول على وظيفة جديدة، فمهما كانت مؤهلاتك ومهاراتك فأنت بحاجة إلى صياغة ملف سيرة ذاتية جيد لإظهارها، حيث يعتبر بمثابة المتحدث الرئيسي عن مهاراتك وشهاداتك وخبراتك السابقة. كما تحتاج إلى صياغة (خطاب تعريفي)Cover Letter قوي، ونموذج لخبراتك السابقة (Portfolio).
- ففي ظل التنافس الشديد بين المواهب والكفاءات الموجودة في سوق العمل حاليًا، يتعين عليك السعي جاهدًا للتطور والتميّز عن غيرك، وتجنب ارتكاب الأخطاء التي يرتكبها معظم الباحثين عن عمل، حتى تتمكن من الحصول على الوظيفة التي تحلم بها.
- تقدم لك منصة (Resoume) مجموعة كاملة من الأدوات والميزات للمساعدة في إنشاء سيرة ذاتية احترافية، وخطابات تعريفية، ونماذج لخبرتك السابقة (Portfolio) بسهولة، وذلك من خلال واجهة مستخدم بسيطة، وقوالب سيرة ذاتية جاهزة يمكنك تخصيصها وفقًا لما يناسبك.
- إذا كانت كل بيانات موجودة بالفعل في حسابك على (لينكدإن) LinkedIn، فلن تحتاج إلى إضاعة الوقت وإنشاء سيرتك الذاتية من البداية، حيث يمكنك تحميل بياناتك في منصة (Resoume)، وتحريرها بسهولة عن طريق قائمة كاملة من خيارات التحرير حتى تتمكن من اختيار السِمة التي تناسبك، وتعديل الألوان والخطوط أو أي عنصر في سيرتك الذاتية تقريبًا وفقًا لما يناسبك.
- يتيح لك الاشتراك في منصة (Resoume) تتبع مقابلات العمل، والعروض، وطلبات التقديم للوظائف، وجدولة مواعيد المقابلات، وغير ذلك الكثير في مكان واحد.
- تتيح لك المنصة أيضًا إنشاء نسخة عبر الإنترنت من سيرتك الذاتية يمكنك مشاركتها بسهولة مع الزملاء ومسؤولي التوظيف بسهولة.
- بالإضافة إلى ذلك، ستكون سيرتك الذاتية متوافقة مع خدمات (تتبع طلبات التقدم للوظائف) Applicant Tracking System (ATS التي تعرف اختصارًا باسم ATS، وهي خدمات تعتمد في عملها على الذكاء الاصطناعي لفحص طلبك الوظيفي سابقًا وتستخدمها الكثير من الشركات حاليًا، مما يعني أنه سيتم تحسينها وفقًا لمعايير هذه الخدمات.
- مدة الاشتراك: مدى الحياة.
- التوفر: أونلاين.
- خيارات الوصول: الحاسوب، الهاتف الذكي.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
95 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 34.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 63%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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