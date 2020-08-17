صفقة اليوم.. احترف منهجية أجايل Agile لإدارة المشاريع مع خصم 98%

- حزمة منهجية (أجايل) Agile لإدارة المشاريع Agile Project Management Mastery Bundle
- عدد الدورات: 8.
- عدد الدروس: 272.
- تُعتبر منهجية (أجايل) Agile واحدة من أفضل منهجيات إدارة المشاريع نظرًا لما تقدمه من ميزات ونتائج مرضية، حيث تُركز على كل المراحل التي يمر بها المنتج؛ ابتداءً من التخطيط والتطور التدريجي، وتقديم منتجات أولية حقيقية للعميل خلال فترات زمنية متتالية لتجربتها، وانتهاءً بالتحسين المستمر للمنتج، وتشجيع الاستجابة السريعة والمرنة للتغيير.
- تعتمد منهجية أجايل على مبدأ تقديم منتجات أولية للعميل خلال فترات زمنية متتالية حتى يتمكن من تجربتها وتقييمها وإعطاء الملاحظات حول الأخطاء الموجودة، وبالتالي يصبح من السهل تجاوز هذه الأخطاء وإصلاحها بسرعة في المراحل الأولية من العمل، لتتمكن من التقدم إلى الخطوة التالية بثبات أكبر، وإضافة بعض الميزات والخصائص إلى أن ينتهي المشروع.
- ومن أهم المبادئ التي ترتكز عليها منهجية أجايل هو مبدأ إرضاء العميل عن طريق التسليم قبل الموعد، والترحيب بتغيير المتطلبات حتى لو في مراحل متقدمة من العمل، مما يعطي العميل صورة واضحة عن مهنية العمل ومرونته.
- تُطبق منهجية أجايل بعدة طرق منها: طريقة (سكرم) Scrum، التي تمتاز بكونها طريقة مرنة وأكثر شمولية، حيث يعمل فيها الأفراد كفريق واحد لحل المشكلات المعقدة التي تواجه إدارة وتطوير المنتجات، وطريقة طريقة (Kanban) لتنفيذ المهام بكفاءة أعلى مما يساعد على زيادة الإنتاجية، وتسليم المشاريع قبل الموعد.
- ستساعدك هذه الحزمة على احتراف مبادئ منهجية أجايل في إدارة المشاريع وكيفية تنفيذها في المشاريع البرمجية وغير البرمجية، والتقنيات التي ستحتاج إليها، وغير ذلك الكثير.
- تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول نظام (JIRA) لتتبع الأخطاء وإدارة المشاريع السريعة، حيث ستتعرف على النصائح والحيل والتقنيات التي يمكنك استخدامها للعمل بشكل أفضل عبر لوحات JIRA المرنة، كما ستستخدم نهجًا قائمًا على المشروع لبناء سير عمل يسمح لفريق التطوير بإرسال المشكلات إلى فريق ضمان الجودة. كما ستقوم بتنفيذ مشروع كامل في نظام JIRA من البداية إلى النهاية كتطبيق عملي على ما تعلمته.
- تضم الحزمة أيضًا أكثر من دورة حول احتراف طريقة (Scrum) عن طريق استخدم دراسات حالة حقيقية لتعلم كيفية تحسين ممارسات تنفيذ المشاريع المعقدة في الوقت المحدد، ودون تخطي الميزانية المحددة.
- كما ستتعلم كيفية تطوير مهارات التواصل مع فريق العمل وإدارة الأفراد باحترافية، وفهم آلية الاجتماعات وكيفية إدارتها، وكيفية معالجة الأخطاء وتفادي المشكلات لتحقيق الفائدة والفعالية القصوى من عمل الفريق؛ لضمان إنهاء المشاريع وتسليمها بشكل احترافي.
- وهناك دورة كاملة حول كيفية استخدام طريقة (Kanban) لتنفيذ المهام بكفاءة أعلى مما يساعد على زيادة الإنتاجية، وتسليم المشاريع قبل الموعد، وستتعلم من خبرة المدرب العملية والأبحاث الحقيقية كيفية استخدام طريقة (Kanban) في مكان العمل باحترافية؛ لتحقيق نتائج سريعة.
- الأهم من كل ذلك هو احتواء هذه الحزمة على دورة كاملة حول كيفية التأهل لاجتياز الاختبارات اللازمة للحصول على شهادات PMP، و CAPM لتصبح مدير مشروع معتمدًا من (معهد إدارة المشاريع) PMI.
- وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1592 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا.
- نسبة الخصم: 98%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Team Workflows In JIRA
- Setting Up A Real World Project In JIRA
- Project Management: Deliver On Time & Scrum Project Delivery
- Scrum Master Training: Case Studies & Confessions
- User Stories For Agile Scrum: Product Owner & Business Analysis
- Agile Retrospective: Continuous Improvement & Kaizen With Scrum
- Agile Project Management: Scrum Step By Step With Examples
- The Common Sense Approach to Learning PMP Project Management