صفقة اليوم.. احترف منهجية أجايل Agile لإدارة المشاريع مع خصم 98%

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول نظام (JIRA) لتتبع الأخطاء وإدارة المشاريع السريعة، حيث ستتعرف على النصائح والحيل والتقنيات التي يمكنك استخدامها للعمل بشكل أفضل عبر لوحات JIRA المرنة، كما ستستخدم نهجًا قائمًا على المشروع لبناء سير عمل يسمح لفريق التطوير بإرسال المشكلات إلى فريق ضمان الجودة. كما ستقوم بتنفيذ مشروع كامل في نظام JIRA من البداية إلى النهاية كتطبيق عملي على ما تعلمته.