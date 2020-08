الصين تحظر محرر النصوص ++Notepad

حظرت الصين اعتبارًا من اليوم الاثنين موقع تطبيق محرر النصوص والتعليمات البرمجية الشهير (++Notepad).

وقال التطبيق عبر حسابه على منصة تويتر: من الواضح أن السبب يتعلق بإلإصدارات المسماة الحرية للأويغور “Free Uyghur” وقف مع هونج كونج “Stand With Hong Kong“.

وصدر التطبيق لأول مرة في عام 2003 بواسطة المطور الصيني دون هو (Don Ho) الذي يعيش في فرنسا، ويعمل (++Notepad) المجاني على نظام التشغيل ويندوز ويدعم نحو 90 لغة.

وأعرب هو في ملاحظات الإصدارات بشكل علني عن مخاوفه بشأن أوضاع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ المتمتعة بالحكم الذاتي وهونج كونج.

وكشف هو على مر السنين عن العديد من الإصدارات الخاصة التي أشارت إلى موقفه السياسي، من ضمنها إصدار في عام 2014 يتعلق بمظاهرات تيانانمين المؤيدة للديمقراطية.

كما يهتم هو بحقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية، وأضاف عبارة “شكرًا للعاملين في الرعاية الصحية” إلى نسخة التطبيق الصادرة في شهر أبريل من هذا العام، وذلك لتوجيه الشكر إلى الطاقم الطبي خلال أزمة فيروس كورونا.

وعندما ظهرت نسخة الحرية للأويغور في أواخر العام الماضي، هاجم جيش من المستخدمين الوطنيين مستودع (Github) لتطبيق (++Notepad) من خلال التعليقات الصينية.

ووجدت الاختبارات أن حظر (++Notepad) ينطبق على صفحة التنزيل الخاصة به فقط، التي تعرض الإصدارات الخاصة، وبالتالي اللغة الحساسة سياسيًا.

وعند محاولة الوصول إلى صفحة التنزيل من المتصفحات الصينية التي طورتها شركة تينسنت (Tencent) – متصفح (QQ) ومتصفح (WeChat) المدمج – ومتصفح علي بابا (UC Browser)، فإن هذه الخدمات تشير إلى أن الصفحة تحتوي على محتوى محظور بواسطة المنظمين المحليين.

ويعرض مركز أمان موقع ويب تينسنت تحذيرًا يقول: إن هذا الموقع قد يحتوي على محتوى غير قانوني، ويذكر أن هذا الموقع قد تم الإبلاغ عنه بواسطة عدد كبير من المستخدمين، وقد يكون قد نشر محتوى تم حظره من الدولة، مع توصيه بزيارته بحذر لحماية سلامتك الشخصية.

ومن ناحية أخرى، تظل الصفحة الرئيسية لبرنامج (++Notepad) غير محظورة من خلال هذه المتصفحات المحلية، ولا يزال بالإمكان الوصول إلى الموقع الكامل من (Chrome) و (DuckDuckGo) في الصين.

Notepad++ is banned in China, obviously due to its #FreeUyghur & #StandWithHongKong edition. pic.twitter.com/uDa8kF6vfz

— Notepad++ (@Notepad_plus) August 16, 2020