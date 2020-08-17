إذا وجدت صعوبة في اتصال هاتف أندرويد الخاص بك بالحاسوب، فلا تقلق فيمكن أن تظهر هذه المشكلة لأسباب عديدة، مثل: أن يكون وضع الاتصال بين الهاتف والحاسوب غير صحيح أو عدم دعم حاسوبك (برامج التشغيل) Drivers اللازمة للاتصال، ومن ثم يمكنك إصلاحها بسهولة من خلال تطبيق النصائح التالية واحدة تلو الأخرى لاستكشاف المشكلة وحلها.

إليك 5 طرق لإصلاح مشكلة عدم اتصال هاتف أندرويد بالحاسوب:

1- تحقق من وضع اتصال USB في هاتف أندرويد الخاص بك:

يدعم هاتف أندرويد العديد من أوضاع الاتصال عند توصيله بالحاسوب، ولكل وضع أغراض مختلفة، وقد يتسبب بعضها في عدم تعرف الحاسوب على الهاتف، ومن ثم يمكن أن يؤدي تغيير وضع الاتصال في الهاتف إلى تمكين الحاسوب من التعرف عليه، إليك كيفية القيام بذلك:

قم بتوصيل هاتف أندرويد الخاص بك بالحاسوب بواسطة كابل USB.

اسحب شريط الإشعارات في الهاتف للأسفل، ثم اختر وضع (نقل الملفات) File Transfer.

بمجرد القيام بذلك، سترى أن الهاتف الخاص بك سيظهر كقرص تخزين في الحاسوب.

يمكنك الآن البدء في نسخ الملفات من هاتفك وإليه.

2- استخدم أداة نقل الملفات في حاسوب ماك:

بعكس حواسيب ويندوز، لا يمكنك نقل الملفات مباشرة من هاتف أندرويد إلى حاسوب ماك، ستحتاج أولًا إلى تثبيت أداة (Android File Transfer) في حاسوب ماك الخاص بك حيث تعمل كجسر بين الحاسوب والهاتف لنقل الملفات.

قم بتنزيل الأداة من موقع أندرويد الرسمي عبر هذا الرابط

بمجرد تثبيت الأداة في حاسوب ماك الخاص بك،اسحبها إلى مجلد التطبيقات.



انقر نقرًا مزدوجًا على الأداة في مجلد التطبيقات لتشغيلها.

قم بتوصيل هاتف أندرويد الخاص بك بحاسوب ماك باستخدام كابل USB.

بمجرد ظهور هاتفك في شاشة الأداة، يمكنك البدء في نقل الملفات مباشرة.

3- استبدل منفذ USB وكابل USB بآخر:

إذا طبقت الخطوات السابقة، وما زلت تواجه المشكلة نفسها، فربما يكون منفذ USB أو الكابل الذي تستخدمه تالفًا، حيث سيؤدي هذا إلى منع الحاسوب من التعرف على هاتف أندرويد الخاص بك، ولحسن الحظ، تحتوي معظم الحواسيب على منافذ USB متعددة.

لذا يجب عليك تجريب منفذ آخر في الحاسوب لمعرفة ما إذا كان يتعرف على الهاتف أم لا، أو إيصال الهاتف بالحاسوب باستخدام كابل USB مختلف.



4- إلغاء تثبيت أدوات اتصال أندرويد الأخرى:

تقدم بعض الشركات المصنعة للهواتف الذكية حلول الاتصال الخاصة بها، مثل: أداة (Samsung SideSync) التي يمكنك تثبيتها في الهاتف والحاسوب لنقل الملفات بسهولة، ولكن من الممكن تتسبب مثل هذه الأدوات في عدم تعرف الحاسوب على هاتف أندرويد الخاص بك على الإطلاق.

إذا كان لديك أي من هذه الأدوات مثبتة، فحاول إلغاء تثبيتها من الحاسوب لتجنب التداخل، وبمجرد الانتهاء من ذلك، أعد توصيل هاتفك بالحاسوب ومعرفة هل يعمل كالمعتاد.

5- تشغيل أداة مستكشف أخطاء الحاسوب:

يأتي نظام التشغيل ويندوز 10 مزودًا بالعديد من أدوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمساعدتك في العثور على المشكلات وإصلاحها، أحدها هو استكشاف أخطاء الأجهزة الخارجية مثل هاتف أندرويد الخاص بك، حيث يمكنك الحصول على مساعدة من هذه الأداة لإصلاح مشكلات الاتصال وجعل الحاسوب يتعرف على هاتفك.