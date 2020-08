أول هاتف بكاميرا تحت الشاشة في العالم قادم في سبتمبر

تستعد شركة تصنيع الهواتف الذكية الصينية زد تي إي (ZTE) الشهر المقبل لإطلاق أول هاتف بكاميرا تحت الشاشة في العالم داعم لشبكات الجيل الخامس (5G) يتم إنتاجه بكميات كبيرة.

وسيكون (ZTE Axon 20 5G)، الذي سيتم إطلاقه في الصين في الأول من شهر سبتمبر، أول هاتف ذكي مزود بكاميرا تحت الشاشة يتم طرحه في السوق.

ويتم إخفاء الكاميرا الأمامية تحت الشاشة، دون الحاجة إلى أي نتوء أو ثقب دائري صغير، ويزيد التصميم من مساحة شاشة الهاتف الذكي، والتي عادة ما تتضمن بقعة سوداء في الجزء العلوي تحتوي على الكاميرا.

ويشاع أن (ZTE Axon 20 5G) الجديد يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10، ويأتي بشاشة من نوع (OLED) بقياس 6.92 إنشات بدقة 1080×2460 بكسل، وذلك وفقًا لتسريب على موقع الهيئة التنظيمية الصينية (TENAA).

ومع ذلك، فإن التكوينات الدقيقة غير مؤكدة حاليًا وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل الشهر المقبل.

وقالت الشركة في تدوينة: بهدف تزويد المستهلكين بتجارب مستخدم غير مسبوقة بشكل مستمر، تلتزم (ZTE) بتسريع تطوير التقنيات المبتكرة.

ومن خلال إطلاق أول هاتف بكاميرا تحت الشاشة في العالم داعم لشبكات الجيل الخامس (5G)، ستعمل (ZTE) على تعزيز تطوير تقنيات الشاشة في صناعة الهواتف الذكية، مما يعني تقديم تجربة ثورية لجميع المستهلكين.

وتصف الشركة الجهاز الجديد بأنه علامة فارقة في طموحها لبيع هاتف ذكي بشاشة كاملة حقيقية.

وقالت (ZTE): إن جميع اللاعبين الرئيسيين في الصناعة كانوا يعملون على الهاتف الذكي المزود بكاميرا تحت الشاشة.

ولاستيعاب الكاميرا الأمامية، استخدمت تصميمات الهواتف الذكية في السابق شاشة النتوء الشهيرة.

وتشمل التصميمات الأخرى الكاميرا الذاتية المنبثقة للهاتف الذكي، التي تظهر ضمن هاتف سامسونج (Galaxy A80)، الذي ينزلق ليكشف عن الكاميرا الأمامية.

وبالنظر إلى أن المستهلكين يقضون وقتًا أطول في الاستمتاع بمحتوى الفيديو، فإن صانعي الهواتف الذكية مكلفون بالحفاظ على الشاشة بأكملها خالية من أي ثقوب وتقديم شاشة كاملة.

وتوفر تقنية الكاميرا الأمامية المدمجة تحت الشاشة طريقة للقيام بذلك دون الاستغناء عن الكاميرا الأمامية.

وتعمل الشركات الصينية الأخرى، من ضمنها أوبو وشاومي، على تقنية الكاميرا تحت الشاشة.

وفي شهر يونيو من العام الماضي، قامت كلتا الشركتين بالتشويق لإصدارات من التكنولوجيا على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بالرغم من أن أيًا منهما لم تواصل إطلاق المنتج ذو الكاميرا تحت الشاشة حتى الآن.

وأطلقت شركة (ZTE) في عام 2019 (ZTE Axon 10 Pro 5G)، وهو أحد أول الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس (5G) المتوفرة في الصين، والذي يتميز بشاشة منحنية بشكل فريد.

وتدعي (ZTE) أنها حققت العديد من الاختراقات في مجال شاشات الهواتف الذكية، من ضمنها الشاشة الحساسة للضغط ضمن هاتف (Axon 7) وهاتف (ZTE Axon M Z999) بشاشة مزدوجة قابلة للطي.

The world's first undrer-display camera smartphone: ZTE Axon 20 5G, to be launched on September 1st, 2020. pic.twitter.com/uZ2rK4u4aX

— ZTE Device (@ZTEDevice) August 17, 2020