تؤكد الأدوار الموجهة نحو التكنولوجيا المتغيرة على المهارات والتعليم والخبرة العملية، ويتضح هذا من خلال أدوار علماء البيانات، ومن المثير للاهتمام، أن العديد من رواد صناعة التكنولوجيا، مثل مارك زوكربيرج وبيل جيتس وستيف جوبز لم يحصلوا على أي درجة علمية، كما تتطلب الوظائف التقنية التي يطلق عليها اسم وظائف الياقات الجديدة، والمعروفة أيضًا باسم (الوظائف ذات المهارات المتوسطة)، مهارات صعبة ومعينة، ولكنها لا تتطلب بالضرورة شهادة جامعية لمدة أربع سنوات (أو تاريخ عمل واسع النطاق)، وفي كثير من الأحيان، يمكن للموظفين الحصول على المهارات الوظيفية المطلوبة لأداء أحد الوظائف التقنية من خلال التدريب المهني أو برنامج تأهيل العمل أو برنامج تدريب، لذلك قمنا بتجميع 9 من الوظائف التقنية التي لا تتطلب درجة علمية، ويزداد الطلب عليها.

7 من الوظائف التقنية لا تتطلب درجة علمية:

محلل الأمن السيبراني:

تبحث كل مؤسسة في المجالين العام والخاص على حد سواء عن توظيف خبراء في الأمن السيبراني يمكنهم إثبات مصداقيتهم وأمانهم مع متطلبات خصوصية البيانات. حيث يحمي محللو الأمن السيبراني المؤسسة من خلال استخدام مجموعة من التقنيات لاكتشاف وإدارة التهديدات السيبرانية. وبصفتك محللًا للأمن السيبراني، ستحمي البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (بما في ذلك الشبكات والأجهزة والبرامج) من سلسلة كاملة من الأنشطة الإجرامية.

محلل أنظمة:

يقوم محللو الأنظمة بتصميم أو إعادة التفكير في أنظمة المعلومات والإجراءات الخاصة بالمؤسسة، مع التركيز بشكل رئيسي على الكفاءة والربحية بشكل عام. وغالبًا ما يتم البحث عن محللي أنظمة الحاصلين الحاصلين على درجة البكالوريوس – بما في ذلك من خارج المجالات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات – ومع ذلك، لا يلزم الحصول على درجة متخصصة للدخول في هذا المجال.

مسؤول أنظمة الشبكات والحاسوب:

يعملون في كل مجال، من تكنولوجيا المعلومات إلى التمويل إلى التعليم، ويقوم مسؤولو أنظمة الشبكات والحاسوب بتثبيت وتشغيل أنظمة الحاسب. بينما تتطلب بعض وظائف مسؤول أنظمة الحاسب والشبكات درجة البكالوريوس، فإن معظم فرص العمل لا تتطلب سوى شهادة ما بعد المرحلة الثانوية بالإضافة إلى مهارات قوية في العمل على الحاسوب.

مهندس شبكات:

يقوم مهندسو الشبكات بتطوير وإنشاء وصيانة الشبكات من أجل الأداء السلس، حيث يتعاملون عادةً مع الأجهزة المادية بدلاً من البرامج، كما يطالب العديد من أصحاب العمل بالحصول على درجة البكالوريوس لهذا الدور، ولكن يمكن العثور على أماكن للمبتدئين بدون متطلبات.

محلل الأعمال:

أخذ محللو الأعمال أولوية قصوى مع استمرار التغير في ديناميكيات الأعمال، حيث يتواصلون مع جميع أصحاب المصلحة للتحليل والتحقق من متطلبات المشروع لإجراء التغييرات في العمليات التجارية وأنظمة المعلومات والسياسات. وتجدر الإشارة إلى أن القرارات التي يتخذها محللو الأعمال تترك تأثيرًا على الآفاق المالية للمنظمة.

محلل بيانات:

تعتبر وظائف تحليلات البيانات مثالية لأولئك الذين لديهم تقارب قوي لتحليل مجموعة البيانات واكتشاف الاتجاه والقوة في نقل النتائج بمصطلحات الشخص العادي. حيث إن المهارات الحسابية والتحليلية القوية هي المفتاح لمهارات محللي البيانات، كما تعتبر معرفة جمع الإحصاءات وتنظيم مجموعات كبيرة من البيانات أمرًا أساسيًا لوصف الوظيفة.

محلل بيانات مبتدئ:

يساعد محللو البيانات المبتدئون كبار المحللين في استرداد البيانات وتنظيفها وتنظيمها، إلى جانب ذلك، يمكنهم أيضًا أداء أنشطة إدخال البيانات في قواعد البيانات التي تتضمن عمليات تنظيف البيانات ومعالجة البيانات. وللبدء، يجب أن يفهموا لغة برمجة واحدة على الأقل ويجب أن يكونوا مستعدين لأخذ دورات في علم البيانات.