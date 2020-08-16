5 مزايا في مساعد جوجل يجب عليك تعطيلها اليوم

يعد وجود مساعد جوجل بجوارك للمساعدة في الإجابة عن الأسئلة السريعة أو ضبط المؤقتات أو الإبلاغ عن طقس أمرًا رائعًا، حيث يمكنك استخدامه لإدارة منزلك الذكي والاتصال بالأصدقاء أو المطاعم لتناول الطعام في الخارج وغير ذلك الكثير، مع ذلك، هناك بعض المزايا التي قد ترغب بتعطيلها في مساعد جوجل، حيث لن تكون كل ميزة من مزايا مساعد جوجل مناسبة للجميع.

سواءً كنت قلقًا بشأن الخصوصية أو ترغب فقط في تجربة أكثر بساطة، فإليك 5 أشياء يمكنك التبديل بينها للحصول على تجربة مع مساعد جوجل أكثر أمانًا وبساطة.

إعدادات التسجيل الصوتي:

أعلنت شركة جوجل في الفترة الماضية عن تغييرات في إعدادات خصوصية التسجيل الصوتي. فإذا لم تقم بالاشتراك، لن تحفظ جوجل تسجيلاتك الصوتية أو تشاركها مع محلليها البشريين لتحسين خوارزميات جوجل. ومع ذلك، إذا قمت بالاشتراك أو قمت بحفظ التسجيلات الصوتية سابقًا، فيمكنك اختيار المدة التي تحتفظ بها جوجل بالتسجيلات أو يمكنك حذف هذه التسجيلات يدويًا.

لضبط هذه الإعدادات، قم بزيارة هذا الرابط أو تطبيق (Home)، ثم انقر فوق صورة ملفك الشخصي في أعلى اليمين، متبوعًا بإعدادات مساعد جوجل. هناك، ستصل إلى علامة التبويب (أنت)، حدد بياناتك في المساعد وانتقل لأسفل إلى التسجيلات الصوتية. انقر فوق خيار (لرؤية خيارات حفظ التسجيلات ومراجعتها وحذفها).

المحادثات المستمرة:

تساعد المحادثة المستمرة جوجل في الاستماع إلى أسئلة المتابعة دون الحاجة إلى قول (مرحبًا جوجل) مرة ثانية. في حين أن هذا مفيد، يمكن أن يكون الاستماع الإضافي في بعض الأحيان مزعج، خاصة عندما لا يكون لديك سؤال أو كنت تسأل سؤالًا عن شخص آخر في الغرفة. لكن يمكنك إيقاف تشغيل هذه الميزة.

حساسية (Hey Google):

إذا كنت تشعر أنك دائمًا تيقظ مساعد جوجل بدون قصد، فقد تكون حساسية (Hey Google) عالية جدًا. ويمكنك ضبط مدى استجابة مساعد جوجل لكلمة التنبيه الخاصة به إذا لم يسمعك جيدًا أو إذا كان يخطئ في الكلمات الأخرى في كلمة التنبيه.

إعدادات الكاميرا:

إذا كنت تستخدم شاشة ذكية تدعمها جوجل مثل (Nest Hub Max) أو (Lenovo Smart Display) أو (JBL Link View)، فقد ترغب في إبقاء الكاميرا معطلة عندما لا تجري مكالمات الفيديو. فكل شاشة تفعل هذا بشكل مختلف قليلاً. بينما تقدم (JBL) و(Lenovo) خيارات مختلفة، فإنك لا تحصل على غلق مدمج مع شاشة جوجل الداخلية (Nest Hub Max).

بدلاً من ذلك، يوجد زر تبديل في الجزء الخلفي من الشاشة لتعطيل الكاميرا والميكروفون. حيث يظهر ضوء مؤشر بجانب عدسة الكاميرا للإشارة إلى الحالة الحالية. هذا أمر صعب، لأنك ستحتاج إلى تذكر تشغيله وإيقاف تشغيله في كل مرة تستخدم فيها ميزة الكاميرا. مع ذلك، من المهم وجود خيار التأكد من إيقاف تشغيل الكاميرا عند الحاجة.

ضبط النشاط:

مثل التسجيلات الصوتية، تحفظ جوجل المعلومات على المواقع والتطبيقات التي تستخدمها مع حسابك. فإذا كنت قلقًا بشأن الخصوصية، فإن تعديل هذه الإعدادات يوفر بعض راحة البال.

سواء قمت بضبط أحد هذه الإعدادات أو جميعها، فإن تخصيص مساعد جوجل يمكن أن يجعل التجربة بأكملها أكثر متعة. وإذا كنت تعيش في منزل كبير، يمكن لمزايا مثل (Voice Match) وجهات الاتصال المنزلية أن تساعد الجميع على العيش في وئام مع الأجهزة.